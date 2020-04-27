聯電Q1毛利19.2%飆近12季新高　但匯損吃掉獲利...每股僅賺0.19元





▲聯電因業外吃匯損，第一季每股獲利不如預期。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯電（2303）今（27）日公布業績，在第一季營收創高，毛利率也創下近12季新高，來到19.2%，但因業外損失吃掉獲利，第一季每股獲利為0.19元，較上季大減七成，較去年同期增加九成。

聯電2020年第一季營收422.67億元，季增1%，年增近3成，創單季營收新高；毛利為81.22億元，季增16.6%；毛利率為19.2%，較上季16.7%增加2.5個百分點；營業支出為57.22億元，較上季減少7.2%；然因為業外損失高達25億元，稅後淨利僅22.07億元，較上季不增反減逾60%，每股稅後純益為0.19元，較上季0.33元減少，但較去年同期0.1元增加90%。

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聯電總經理簡山傑表示，第一季的晶圓代工收入比上一季增加1.0%，達到新台幣422.7億元，晶圓製造營業淨利率達到8.2%。整體產能利用率微幅提高到93%，出貨量來到215萬片、約當八吋晶圓，主要是來自消費性和通訊產品中顯示驅動器的需求。

因應全球因應新冠肺炎採取的在家工作模式，同時因為疫情，醫療相關晶片的製造列為最優先出貨事項，以便讓醫院和照護中心能夠在最短的時間內獲得所需的設備。

簡山傑表示，展望第二季，儘管疫情導致不確定性，現階段預期仍顯示晶片需求略有上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補所支撐。

簡山傑表示，聯電會持續關注市場動態，同時也為今年上半年許多客戶28奈米設計定案數量的增加做好準備。除了努力維持第一季獲得的業務成長動能，聯電高配息率的經營策略依然維持不變。

聯電今日於董事會已通過每股現金股利為0.75元，維持去年新高。