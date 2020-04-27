不滿呼籲調查病毒起源…陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應！

▲澳洲外交部長佩恩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國駐澳洲大使日前接受媒體採訪時表示，中國人民有可能會抵制購買澳洲產品，試圖以此要求澳洲，停止呼籲改革世界衛生組織、獨立調查病毒起源。不過，澳洲外交部長潘恩指出，澳洲不會接受經濟制裁，「現在正是全球需要合作的時候，對事件的透明和誠實是非常重要的。」

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）日前與美國總統川普（Donald Trump）通話，兩人討論有關世衛的問題，並致力改善國際方面應對疫情的透明度，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）也呼籲，應針對全球應對新冠肺炎的舉措展開獨立調查。

對此，中國駐澳洲大使成競業接受《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）訪問時指出，澳洲推動的調查非常危險，且不會受到全球領導人的支持，並警告澳洲當局，此舉可能會引發中國人民拒用澳洲貨，「民眾可能會說，『我們為什麼要喝澳洲的葡萄酒？吃澳洲的牛肉？』學生家長可能也會想，這裡是不是適合把孩子送來。」

佩恩27日回擊表示，澳洲「有原則地呼籲」對新冠肺炎的起源進行獨立調查，且在現今的狀況下「經濟制裁」並不是好的回應，「我們拒絕任何人暗示經濟脅迫適合用來回應對於這類評估的呼籲，此時此刻需要的是全球合作，對事件的透明和誠實是非常重要的。」

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