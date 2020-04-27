不畏疫情！晟德轉投資公司澳優乳業　預告首季獲利年增達54.2%

▲晟德董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

晟德（4123）轉投資公司澳優乳業今（27）日發布財報預告，預計今年首季營收達人民幣19.1億元至19.35億元，年成長25.7%至27.4%；歸屬母公司稅後淨利達人民幣2.61億元至2.71億元，年成長72.2%至78.8%；若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生的虧損，本業稅後淨利達人民幣2.9億至3億元，年成長達49.1%至54.2%。



澳優乳業表示，今年首季業績受惠公司強化全球供應鏈效能，並提高營運效率，以及旗下自有品牌驅動集團營收，配方羊奶粉銷售額在人民幣9.3億元至9.39億元間，年成長達36.1%至37.4%，而配方牛奶粉年銷售額在人民幣7.6億元至7.72億元間，年成長達34.1%至36.3%

澳優乳業指出，公司持續強化銷售網絡、品牌發展及提高服務品質，澳優乳業並在新冠肺炎疫情初始即針對員工健康、原料供應及產品物流作好應對措施，確保集團業務可以順暢運行，截至目前，澳優乳業於全球的各大工廠皆正常營運中，且已做好妥善庫存管理，並確保訂單皆可按時出貨。

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澳優乳業進一步指出，目前公司在中國大陸的物流中心已墊高庫存水平，現有存量能滿足至少3個月以上的市場需求，並另外安排多趟中歐國際貨運運輸，以滿足長期的市場需求。



澳優乳業強調，首季營運取得令人滿意的成績，整體業務結構日趨合理，財務表現持續增長，即使面對疫情的不確定性，仍以堅定的戰略與明確的執行力克服挑戰，確保2020年的業績穩定性，逐步實現「成為全球最受信賴的配方奶粉及營養健康企業」的願景。