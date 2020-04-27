她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

▲英國微生物學家格蘭納托（Elisa Granato）自願參加試驗，注射新冠肺炎疫苗，卻被誤傳死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國牛津大學研發出新冠病毒的疫苗，已經進入人體試驗階段，研究召集至少800人參加試驗。微生物學家格蘭納托（Elisa Granato）是第一批自願受試者之一，她24日注射疫苗，此後卻被網路與社群媒體瘋傳死訊，無奈在推特發文澄清。此事也驚動英國衛生部親上火線闢謠，解釋謠言「完全不屬實」。

....and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa — Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) April 26, 2020

《衛報》報導，牛津大學展開人體試驗，召集800人參加，格蘭納托是23日第一批注射疫苗的兩人之一。沒想到，網路與社群媒體上卻出現假消息，瘋傳她因此死於併發症。

格蘭納托在推特上發文表示，「醒來看見關於自己死亡的假消息…各位，我過得很好。」她緊接著就把帳戶設定從公開改為隱私，不再回應。

英國衛生部26日下午也大動作澄清，「社群媒體上流傳著一則新聞，提到英國第一位新冠肺炎疫苗自願受試者死亡，這完全不屬實。」當局也提醒民眾，在網路上分享無根據言論之前，應該善用「分享清單」（SHARE checklist）查核，「幫助阻止傷害性內容的傳播」。

▲牛津大學研發出新冠病毒疫苗，已經進入人體試驗階段。（圖／牛津大學）



英國政府在疫情擴散之際，也與各大社群平台、學界與民間專家合作，打擊假消息，評估錯誤資訊的範圍與影響，4月稍早重啟「不要餵野獸」（Don' t Feed the Beast）的公共資訊運動，鼓勵民眾質疑網路上看見的內容，「分享清單」網站也建議在分享前確認訊息來源，分析事實。

全球各界科學家都在努力開發有效且能夠量產的疫苗，期盼藉此解決新冠肺炎疫情。牛津大學在3個月內推出初步研發成果，已經進入人體試驗階段，此次召集至少800名受試者，目標是9月時能夠準備100萬劑以上的疫苗。

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