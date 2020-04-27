永大逆勢提早為員工加薪5%　董座許作名：年終也會加大力度

▲左起為永大董事長許作名、總經理蔡尚育。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）董事長許作名今（27）日表示，2019年營收、獲利皆創近年新高，因此宣布今年提早到4月為員工加薪，而且調薪幅度平均達5%，至於今年營運狀況，雖然首季受到新冠肺炎（COVID-19）影響中國大陸市場衰退，但是預期第2季之後將會回溫，全年營運維持轉虧為盈的目標。

永大2019年合併營收137億元，年減7.7%；獲利9.8億元，年增33.9%，每股盈餘（EPS）2.3元，較2018年1.65元成長39.4%，主要是受到中美貿易衝突影響，導致中國大陸房地產增速放緩，房企融資環境趨緊，但永大因為接獲大型訂單，因此營收、獲利都有逆勢成長的表現。

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許作名表示，永大中國去年由於與多家大型開發商簽訂戰略合作夥伴協定，全年新梯訂單量年增70%，出貨也提升20%以上；台灣永大則是接獲多個大型項目訂單，全年新梯訂單同期比呈兩位數成長，並創近年來新高紀錄，獲利年增達7%以上，表現亮眼。

許作名宣布，由於永大2019年接單、利潤大幅成長，創近年來新高，因此宣布今年不僅照樣加薪，而且提前到4月為員工做調整，加薪幅度更是達到平均5%左右，但會依照個人資歷有所不同，並承諾年終獎金也會加大力度。

▲永大董事長許作名。（圖／記者姚惠茹攝）

談到今年營運狀況，永大總經理蔡尚育表示，首季受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸房地產市場銷售及開工面積衰退，當地政府大力投入內需的基礎建設，進而惠及房地產，因此預期房地產商應能於第2季回穩，預期第3季將會強勢反彈呈現爆發性成長。

蔡尚育指出，永大中國由於復工情況良好，因此3月起出貨狀況已快速恢復，第2季可望較上季大幅成長，較去年同期略微成長，接下來的效益預計到7.8月開始成長較快，因此維持原先設定全年接單2.5萬台的接單目標不變，而永大台灣因為首季不受疫情影響，因此第2季可望維持穩定成長。

永大日前公告，董事會規劃去年度盈餘每股配發2.1元現金股利，但在4月15日的董事會中，公司派跟市場派再度上演攻防戰，因此並未決議通過，預計明天董事會將會再提出討論，若是董事會仍未通過，後續將會等到股東會提出投票。