觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

▲農委會主委陳吉仲(圖左)與雄獅旅遊集團董事長王文傑共同出席今(27)日「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會。(圖／雄獅提供)

記者林淑慧／台北報導

中央疫情指揮中心今（27）日再傳零確診好消息，雄獅旅遊董事長王文傑表示，全球航空、觀光業預估市場要到2024年才可望全面恢復，台灣防疫有成，使台灣觀光成為全球認定安全、安心旅遊的環境，此時國民旅遊的機會來了，並化身「臺灣粉｣（Taiwan Fan），搶攻國民旅遊核心商機。

新冠肺炎疫情延燒，觀光產業成為重災區，雄獅旅遊今日攜手農委會主委陳吉仲舉辦「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會，透過雄獅全台40間指定門市，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創臺灣農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

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▲雄獅旅遊旗下全台40間指定門市，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗。（圖／記者李毓康攝）

王文傑表示，過去臺灣出境旅遊屢創新高，一年旅遊逆差高達4000億元，在台灣防疫有成之下，正是由「外」轉「內」，轉化為國內旅遊產值的好契機，提升觀光內需，「自己的國家自己救，自己的觀光產業自己救｣，王文傑董事長不諱言，旅遊產業只剩下一個核心「國民旅遊」，他現在就是十足的「臺灣粉｣（Taiwan Fan）。

在出境旅遊全面熄火，沒有「營收（Revenue）」、沒有「利潤（Profit）」的前提下，王文傑率先提出「天助自助」，雄獅拚「營收」的四支箭均與農委會密切合作，直指內需市場。

「第一支箭與政府偕同『產業振興與推廣』，第二支箭強化安心出遊的『國民旅遊』市場，配合休閒農場的體驗遊程，第三支箭以『Lion Select雄獅嚴選』支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮，第四支箭是『欣食旅』餐飲事業，從產地到餐桌主打『好肉好菜、自由自在』。王文傑說。

雄獅集團旗下的旅遊生活電子購物平台─『欣嚴選』，也另闢『台灣好味』專區，上架推出11款經過「農委會+雄獅」雙重認證，且具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等特色嚴選商品，並限時推出五月母親節優惠方案，雄獅集團會員，全網不限商品、不限金額，消費金額一律九折優惠，非會員可獲得滿千折百的超值好康。