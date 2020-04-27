　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲農委會主委陳吉仲(圖左)與雄獅旅遊集團董事長王文傑共同出席今(27)日「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會。(圖／雄獅提供)

▲農委會主委陳吉仲(圖左)與雄獅旅遊集團董事長王文傑共同出席今(27)日「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會。(圖／雄獅提供)

記者林淑慧／台北報導

中央疫情指揮中心今（27）日再傳零確診好消息，雄獅旅遊董事長王文傑表示，全球航空、觀光業預估市場要到2024年才可望全面恢復，台灣防疫有成，使台灣觀光成為全球認定安全、安心旅遊的環境，此時國民旅遊的機會來了，並化身「臺灣粉｣（Taiwan Fan），搶攻國民旅遊核心商機。

新冠肺炎疫情延燒，觀光產業成為重災區，雄獅旅遊今日攜手農委會主委陳吉仲舉辦「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會，透過雄獅全台40間指定門市，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創臺灣農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

請繼續往下閱讀...

▲雄獅旅遊旗下全台40間指定門市，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗。（圖／記者李毓康攝）

▲雄獅旅遊旗下全台40間指定門市，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗。（圖／記者李毓康攝）

王文傑表示，過去臺灣出境旅遊屢創新高，一年旅遊逆差高達4000億元，在台灣防疫有成之下，正是由「外」轉「內」，轉化為國內旅遊產值的好契機，提升觀光內需，「自己的國家自己救，自己的觀光產業自己救｣，王文傑董事長不諱言，旅遊產業只剩下一個核心「國民旅遊」，他現在就是十足的「臺灣粉｣（Taiwan Fan）。

在出境旅遊全面熄火，沒有「營收（Revenue）」、沒有「利潤（Profit）」的前提下，王文傑率先提出「天助自助」，雄獅拚「營收」的四支箭均與農委會密切合作，直指內需市場。

「第一支箭與政府偕同『產業振興與推廣』，第二支箭強化安心出遊的『國民旅遊』市場，配合休閒農場的體驗遊程，第三支箭以『Lion Select雄獅嚴選』支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮，第四支箭是『欣食旅』餐飲事業，從產地到餐桌主打『好肉好菜、自由自在』。王文傑說。

雄獅集團旗下的旅遊生活電子購物平台─『欣嚴選』，也另闢『台灣好味』專區，上架推出11款經過「農委會+雄獅」雙重認證，且具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等特色嚴選商品，並限時推出五月母親節優惠方案，雄獅集團會員，全網不限商品、不限金額，消費金額一律九折優惠，非會員可獲得滿千折百的超值好康。

ET快訊
快訊／工頭涉「過失致死」等3罪　10萬元交保限制出境
快訊／謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所
巨蟒闖進來「生吞愛貓」！　飼主錄下吞嚥畫面崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

錢櫃董事長練台生親上火線　漏夜開會「要負起所有應負的責任」

影／龔明鑫、王美花實地走訪業者：婚紗攝影紓困審核三天內撥款

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

酷碰券本周難上路　經長沈榮津：要考慮誘發消費、振興經濟面向

火災奪命「會負起責任」　錢櫃、好樂迪今日開盤股價下挫

大火奪命！錢櫃：第一要務救治傷者、負起應負責任

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

1988專線紓困奏效　曾文生：戶外婚禮等業者申貸7天內核撥

油價跌跌不休「中油計算油價公式要改嗎？」經濟部回應了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

匯損吃獲利！聯電Q1毛利19.2%飆近12季新高　每股僅賺0.19元

2500間小商家取得紓困核貸　還款期可望放寬至二年

不畏疫情！晟德轉投資公司澳優乳業　預告首季獲利年增達54.2%

永大逆勢提早為員工加薪5%　董座許作名：年終也會加大力度

觀光業估2024年全面恢復　雄獅王文傑：國民旅遊的機會來了！

台3月燈號轉黃藍燈　國發會：明顯受疫情干擾

新台幣匯率創近2個月新高！收盤升值5.5分　收30.025元兌1美元

疫情擾亂台商資金回台腳步　會計師提延長優惠等8建議　增加誘因

台指期大漲279點　分析師：區間震盪機率大、連假後進場為佳

基富通成立三年服務逾13萬客戶　官網改版獲9成以上滿意度

她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

菲律賓擬逕自遣返在台看護？　外交部硬起來：外籍移工享有國民待遇！

《娛百》3大原因「等羅志祥態度」！　謝「恩人提拔」低谷翻紅19年不退出

中職／伍鐸牛棚很好、實戰卻投不出來　吳俊良給建議

快訊／錢櫃惡火5死！　工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

媽媽盟／羅志祥，開放關係運動下的「受害者」？

美共和黨「反華備忘錄」拚選舉　耿爽：反對拿中國說事撈選票

「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

財經熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

勞工過世可由遺屬請領勞退金　 勞保局：留意截止申請期限

1萬1千人申請到公家打工！符合條件近6成　勞動部再放寬資格

錢櫃董事長練台生親上火線　漏夜開會「要負起所有應負的責任」

錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

火災奪命「會負起責任」　錢櫃、好樂迪今日開盤股價下挫

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

最愛信用卡！口罩2.0交易數量達450萬筆　信用卡付款佔比46%

健保卡報稅　3招搞定報稅煩惱

西德州原油早盤重挫逾8%！　高盛：儲油空間3到4週內耗盡

高端「1.5小時」新冠病毒核酸檢驗組　取得歐盟CE認證並完成註冊

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

更多熱門

相關新聞

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

雲林縣政府協助雲林縣民營酒廠加入酒精國家隊，於109年4月21日正式接獲嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意福祿壽國際酒品股份有限公司，生產75%防疫清潔用酒精、免課徵菸酒稅，提供民眾防疫使用。

紐西蘭總理宣布：戰勝社區感染！

紐西蘭總理宣布：戰勝社區感染！

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

本土個案零確診　日鄉民讚爆小英

本土個案零確診　日鄉民讚爆小英

紐西蘭逐步解封 總理：抗疫戰勝利

紐西蘭逐步解封 總理：抗疫戰勝利

關鍵字：

新冠肺炎雄獅王文傑

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面