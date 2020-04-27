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台3月燈號轉黃藍燈　國發會：明顯受疫情干擾

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▲高雄旗山老街及興達港現況 。（圖／記者翁進忠攝）

▲受到肺炎疫情影響，台灣3月景氣分數下滑4分。（圖／記者翁進忠攝）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（27）日發布了3月景氣概況，上個月的景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較2月減少4分，燈號轉呈黃藍燈；景氣領先、同時指標下跌；國發會認為，這顯示景氣明顯受新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾。

國發會分析，3月景氣分數為20分，較2月減少4分，燈號轉呈黃藍燈。9項構成項目中，工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈；批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；股價指數由黃紅燈轉呈黃藍燈、海關出口值由綠燈轉呈藍燈、機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈黃藍燈，分數各減少2分；其餘4項燈號不變。

請繼續往下閱讀...

國發會表示，目前疫情嚴重影響全球經濟活動，主要經濟機構均預測美國、歐元區、日本等主要經濟體恐面臨經濟衰退；也因此，台灣經濟不免受影響。為減緩衝擊，政府已通過防疫特別條例修正案，擴增預算規模，並本於「寬一點」、「快一點」、「方便一點」辦理原則，協助國人及產業度過難關；同時，將加大、快速、加快公共建設執行，穩定國內經濟情勢。

展望未來，由於疫情發展仍存在高度不確定性，短期內全球經貿動能暫無法恢復至疫情發生前的水準，對台灣整體經濟影響，亟需密切注意並妥為因應。

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