金正恩驚傳病危　南韓前統一部長：都是假消息！

▲北韓領導人金正恩的健康狀況備受關注。（圖／路透社）

文／中央社首爾27日綜合外電報導

南韓民主和平統一諮詢會議首席副主席、前統一部長丁世鉉今天表示，金正恩病危、死亡的傳聞都只是不希望南北關係好轉的人放出的假消息。

丁世鉉今天接受韓國放送公社（KBS）訪問表示，在北韓相關情報上，應該要相信政府情報當局的判斷，「這不是單一機關提出的結論，而是召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議後得到的結論，國情院長、國防部長、統一部長、外交部長、國家安保室長都出席」。他指出，南韓政府與美國國防部、中央情報局也一直都有合作，「得到的結論就是沒有異常」。

他指出，金正恩病危的說法只是一種假消息，從每日北韓開始報導，美國有線電視新聞網（CNN）又接著去問美國官員對這種說法的看法，這種像是北韓發生了什麼事的報導讓傳聞持續擴大。

南韓統一部今天也在例行記者會上重申：「沒有能確認金正恩委員長健康出現問題的相關情報，但就如NSC常任委員會議所說，已確認北韓內部未出現異常動態。」

路透日前報導中國派遣50名軍醫前往平壤，引發關注，丁世鉉同日接受TBS訪問時指出，金正恩若真生病，也會是跟心血管相關的疾病，「不是派遣心血管專科醫生、而是派遣軍醫，實在說不過去」。他認為這也可作為金正恩並非病危的佐證。

至於金正恩叔叔金平一趁金正恩倒下時奪得政權的說法，丁世鉉認為「可信度很低」。他說明，金正日在1980年成為勞動黨中央委員會政治局常務委員，同時也是公認的金日成繼承人，金正日從那時起就開始將繼母金聖愛的子女安排在不重要的政府職位。

丁世鉉說：「金正日的異母胞弟金平一連俄羅斯大使都沒得當，一直被派去保加利亞、匈牙利、波蘭、芬蘭等小國，大概有30多年快40年，所以現在他在北韓內部既沒有政治勢力也沒有人脈。」（譯者：廖禹揚／核稿：林治平）1090427