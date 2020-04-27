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男護士染疫身亡　家人卻收鄰居死亡威脅：不搬家就放火燒房！

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▲▼新冠肺炎,COVID-19,阿根廷,布宜諾斯艾利斯,Buenos Aires,醫護人員,救護車。（圖／路透社）

▲身為醫護人員的男子不幸染疫病逝。（圖／示意圖，非新聞當事人／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情全球持續擴散，阿根廷一名男護理師為了照顧病患不幸染疫，成為當地首位因為疫情身亡的醫護人員，然而逝世後家人卻慘被牽連，不但被附近居民認為會傳染病毒，還有人恐嚇他們盡快搬離已居住20幾年的家，否則就要放火取他們性命。

阿根廷《國家報》報導，在首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)一間私人診所工作的47歲男護理師庫夫雷(Silvio Cufré)，本月6日出現新冠肺炎相關症狀，並於11日檢測結果為陽性，患有高血壓、糖尿病以及肥胖問題的他，不幸於18日逝世。診所聲明表示，初步懷疑庫夫雷疑似是因為工作期間曾與一名感染患者有過近距離接觸所致，目前醫院正在配合司法部的調查。

妻子奧利瓦(MaríaJoséOliva)表示，由於當時還不知道疫情已經傳到當地，所以丈夫根本不知道自己可能染疫，「他離開時說要去做個檢查，我們再見到他時，人已經被放入骨灰罈中，相信他根本不知道自己是因為新冠病毒而死」。

丈夫不幸逝世後，奧利瓦與8名孩子近來居然收到了死亡威脅，「有鄰居想要放火燒我們的房子，要我們離開居住了20幾年的社區，因為他們以為我們會把病毒帶來這裡」，然而根據病毒檢測結果他們沒有任何人確診。目前當局已經派警力24小時巡邏，以防範危險攻擊事件發生。

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