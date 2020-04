強生確診後首露面！　現身唐寧街：新冠疫情是「戰時以來最大挑戰」

▲英國首相強生重返工作崗位。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國首相強生27日重新現身在唐寧街10號,這也是他感染新冠肺炎後的首次公開露面。他說,疫情大流行是「英國自戰時以來所面臨的最大挑戰」,政府會在未來數日提出部分放寬封鎖的計畫,但這都還需要經過決策判斷,並無確切時間表,準備工作正在進行當中,也將提高政府防疫工作透明度,以便贏得第二階段的防疫作戰。

綜合天空新聞等外媒報導,強生先前確診新冠肺炎,住院約莫一周,其中更有3日是在加護病房度過。如今,他周一重返唐寧街,一開口就是先道歉,因為他離開工作崗位的時間遠比預期的還要久,並感謝外相拉布(Dominic Raab)的代理及英國人民,儘管普通病房住院人數及加護病房患者術都在減少,但疫情大流行仍是英國自戰時以來最大的挑戰。

強生指出,他並不樂見國家長期處於封鎖狀態的後果,與企業同樣背負極大壓力,但社會大眾必須要認知到第二波疫情來襲的風險,一旦情況失控,新一波的死亡、經濟慘況將再度浮出檯面,政府就會被迫再一次在經濟、國家方面踩煞車,要求英國人民克制焦躁情緒。

不過,強生也表示,他深信疫情如今即將來到第一階段尾聲,距離戰勝疫情只剩最後一小步,政府準備工作已取得進展,準備開始扭轉疫情局面,會在未來數日提出部分放寬封鎖的計畫,但這需要做出多個艱難的決策判斷,「政府將盡可能以透明的方式來做這些決定,我想要把我們的工作、我們的想法以及我的想法,來和英國人民分享。」

"It is still true that this is the biggest single challenge this country has faced since the war"



