強生確診後首露面！　現身唐寧街：新冠疫情是「戰時以來最大挑戰」

▲英國首相強生重返工作崗位。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
英國首相強生27日重新現身在唐寧街10號，這也是他感染新冠肺炎後的首次公開露面。他說，疫情大流行是「英國自戰時以來所面臨的最大挑戰」，政府會在未來數日提出部分放寬封鎖的計畫，但這都還需要經過決策判斷，並無確切時間表，準備工作正在進行當中，也將提高政府防疫工作透明度，以便贏得第二階段的防疫作戰。
綜合天空新聞等外媒報導，強生先前確診新冠肺炎，住院約莫一周，其中更有3日是在加護病房度過。如今，他周一重返唐寧街，一開口就是先道歉，因為他離開工作崗位的時間遠比預期的還要久，並感謝外相拉布（Dominic Raab）的代理及英國人民，儘管普通病房住院人數及加護病房患者術都在減少，但疫情大流行仍是英國自戰時以來最大的挑戰。
強生指出，他並不樂見國家長期處於封鎖狀態的後果，與企業同樣背負極大壓力，但社會大眾必須要認知到第二波疫情來襲的風險，一旦情況失控，新一波的死亡、經濟慘況將再度浮出檯面，政府就會被迫再一次在經濟、國家方面踩煞車，要求英國人民克制焦躁情緒。
不過，強生也表示，他深信疫情如今即將來到第一階段尾聲，距離戰勝疫情只剩最後一小步，政府準備工作已取得進展，準備開始扭轉疫情局面，會在未來數日提出部分放寬封鎖的計畫，但這需要做出多個艱難的決策判斷，「政府將盡可能以透明的方式來做這些決定，我想要把我們的工作、我們的想法以及我的想法，來和英國人民分享。」
"It is still true that this is the biggest single challenge this country has faced since the war"— SkyNews (@SkyNews) April 27, 2020
PM Boris Johnson says the UK is "making progress" and "beginning to turn the tide" against the #coronavirus pandemic.#COVID19 latest: https://t.co/LUrFRnrGCN pic.twitter.com/jXGAfsqU4H