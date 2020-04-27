　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛州高中防疫　畢業生照片人行道兩側「排排站」網：像集體公祭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者施怡妏／綜合報導

為了防止新冠肺炎疫情擴散，許多大型活動被迫取消，美國佛羅里達州Poplar Springs高中也因此取消畢業典禮、舞會，為了不讓畢業生留下遺憾，校長法里卡（Farica West）將畢業生的照片列印出來，放在校門口外車道兩側，讓經過人的都可以看到。許多網友看傻眼，「像集體公祭」，直呼會讓學生留下「難忘」的印象。

根據fox news報導，Poplar Springs高中受到疫情影響，學校的大樓關閉，一年一度的畢業典禮、舞會也都取消，但校長卻想到另外一種特別的方式，請攝影師將今年的30位畢業生照片列印出來，將一張張照片放在校門口人行道兩旁。

校長表示，這是所有人一生中很珍惜且難忘的時後，「希望可以用這樣的方式，替畢業生在求學的階段留下紀念，不要因為疫情造成遺憾。」

畢業生對這樣的做法也認同，並且感到很興奮。畢業生布蘭南（Peyton Brannan）表示，「我認為是這是很棒的想法，而且非常的有意義。」消息曝光之後，許多人開車前往當地觀看，但網友對這樣的做法卻表示，「雖然校長很用心，可是還是感覺心裡面怪怪的」、「太扯了！只差沒掛上『痛失英才』的匾額！」

ET快訊
慶台灣再「0確診」！美食優惠懶人包　手搖飲第2杯免費喝
愷樂偷腥羅志祥「再丟1代言」！　2廠商擬提告求償
金正恩若倒下「金與正得逃命」！　脫北記者曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

佛州高中防疫　畢業生照片人行道兩側「排排站」網：像集體公祭

小一新生作業竟是「手洗內衣褲拍照上傳」！　變態班導：粉紅色好漂亮

歐盟「批中國報告」遭施壓3次　內容曝光…北京誣指台灣部分被刪除

新加坡「移工宿舍」成最大感染群！緊急力拚「降低社區感染」

強生確診後首露面！　現身唐寧街：新冠疫情是「戰時以來最大挑戰」

川普與馬克宏熱線！點頭同意「世衛有必要改革」　聯合國須盡速開會

她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

不滿呼籲調查病毒起源…陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應！

迪士尼「做功德發物資」10萬員工無薪假　股東爽領450億股息

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

佛州高中防疫　畢業生照片人行道兩側「排排站」網：像集體公祭

小一新生作業竟是「手洗內衣褲拍照上傳」！　變態班導：粉紅色好漂亮

歐盟「批中國報告」遭施壓3次　內容曝光…北京誣指台灣部分被刪除

新加坡「移工宿舍」成最大感染群！緊急力拚「降低社區感染」

強生確診後首露面！　現身唐寧街：新冠疫情是「戰時以來最大挑戰」

川普與馬克宏熱線！點頭同意「世衛有必要改革」　聯合國須盡速開會

她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

不滿呼籲調查病毒起源…陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應！

迪士尼「做功德發物資」10萬員工無薪假　股東爽領450億股息

4男性好友輪流關切超窩心！《機智醫生生活》帥氣女主CP站哪對？

范丞丞被爆戀愛「跟女友同居北京家」　網曝親密照片…工作室狠打臉！

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

國小硬聯／崇學重新學習　小六重砲薛和坤一年打10轟

THE NORTH FACE發現新路！　全新輕快越野系列探索無限可能

SBL冠軍賽／周俊三拼總教練首冠差1勝 　要留下自己名字

台灣援助60萬片口罩　荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

周揚青私密對話被挖出「不會再更新了」　9年卑微愛羅志祥…親認一看就傷心

民生社區3千坪地上權招標　上次沒人要、這次價更高？國產署說分明

疫情改變生活型態　朱立倫：非接觸式支付、純網銀會快速發展

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

高階脫北者：金正恩疑射彈時出意外

菲警2槍射殺人民　12分鐘片曝光

澳媒：WHO不聽台灣示警　疫情肆虐全球

6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事憂疫情擴大

外媒：台灣「不甩WHO」防疫大成功

美資深議員：金正恩可能已死或失能

脫北記者：金正恩倒了金與正得逃命

俄14歲少女懷孕「嗨辦寶寶派對」彎曲雙腿吻10歲男友

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

義大利23歲性感辣模隔離56天「6度採檢陽性」

北韓曝金正恩新動向　暗示正常活動

更多熱門

相關新聞

綏芬河被列「重點管控區」居民限制離開

綏芬河被列「重點管控區」居民限制離開

大陸邊境城市綏芬河與俄羅斯接壤，近幾周增加眾多新冠肺炎境外輸入病例。綏芬河官方26日宣布，綏芬河市按照中風險地區管理，全城劃定為重點管控區，嚴格實行「九嚴一保」管控措施，市內人員單獨設置「市內碼」，限制離開本市出行。

布魯塞爾公車放送親友「暖心留言」

布魯塞爾公車放送親友「暖心留言」

蓋茲：兩個月內回歸「半正常」

蓋茲：兩個月內回歸「半正常」

北京防疫新規「戴口罩才能打球」

北京防疫新規「戴口罩才能打球」

陸專家：新冠病毒可能長期存在

陸專家：新冠病毒可能長期存在

關鍵字：

Poplar Springs畢業高中新冠疫情

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面