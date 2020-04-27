佛州高中防疫　畢業生照片人行道兩側「排排站」網：像集體公祭

Some good news: Seniors at Poplar Spring High School are being honored in a unique way amid the coronavirus pandemic! Hear about their reactions & from the principal who’s so determined to celebrate them coming up on News 13 @ 6. pic.twitter.com/x2QRRraqXw — Faith Graham WMBB (@FaithGrahamTV) April 15, 2020

實習記者施怡妏／綜合報導

為了防止新冠肺炎疫情擴散，許多大型活動被迫取消，美國佛羅里達州Poplar Springs高中也因此取消畢業典禮、舞會，為了不讓畢業生留下遺憾，校長法里卡（Farica West）將畢業生的照片列印出來，放在校門口外車道兩側，讓經過人的都可以看到。許多網友看傻眼，「像集體公祭」，直呼會讓學生留下「難忘」的印象。

根據fox news報導，Poplar Springs高中受到疫情影響，學校的大樓關閉，一年一度的畢業典禮、舞會也都取消，但校長卻想到另外一種特別的方式，請攝影師將今年的30位畢業生照片列印出來，將一張張照片放在校門口人行道兩旁。

校長表示，這是所有人一生中很珍惜且難忘的時後，「希望可以用這樣的方式，替畢業生在求學的階段留下紀念，不要因為疫情造成遺憾。」

畢業生對這樣的做法也認同，並且感到很興奮。畢業生布蘭南（Peyton Brannan）表示，「我認為是這是很棒的想法，而且非常的有意義。」消息曝光之後，許多人開車前往當地觀看，但網友對這樣的做法卻表示，「雖然校長很用心，可是還是感覺心裡面怪怪的」、「太扯了！只差沒掛上『痛失英才』的匾額！」