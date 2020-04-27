影／台股萬點之上如何布局？　專家投資心法大公開

記者陳心怡／台北報導

全球疫情尚未控制，對未來經濟景氣衝擊不可忽視，但全球股市已經提前反彈，來到相對高點，在這個時候，要如何布局萬點上最關鍵一役？在《雲端最有錢》節目中，財經專家也對台股走勢提出分析看法。

「高材生價值選股」胡升鴻表示，現在股市反應都跟疫情息息相關，市場也緊盯特效藥研發情況走，那台股究竟會不會拉回第二隻腳，主要要看美國第三季經濟狀況，如果沒控制好的話，拉回的機率相對高。

財經專家阮慕驊提到，美國重量級技大廠這禮拜即將公布財報，包括Google、蘋果、亞馬遜、微軟、臉書，而蘋果新iPhone SE在中國大陸大熱賣，因此禮拜四蘋果公布的財報，沒意外的話，會優於市場預期，而蘋果供應鏈的台股，包括鴻海（2317）、華通（2313）、臻鼎（4958）、玉晶光（3406）、可成（2474）、GIS-KY（6456），建議投資人可留意這幾檔概股，並來回操作。

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另外，胡升鴻分享自己的投資心法，包括盡量不留現金、持股壓好壓滿；以換股的方式，買進超跌好股、賣出超漲標的；鎖定本益比12倍以下標的，超過20倍即找賣點；參考本益成長比（PEG=本益比÷預估未來稅後淨利成長率 →公司每年獲利成長逾10%、PEG小於1）。