成功守住「本土個案零確診」　日鄉民讚爆蔡英文：羨慕台灣的團結

▲總統蔡英文發表敞廳談話。（圖／總統府提供）



記者丁維瑀／綜合報導

台灣昨（26）日達成連續14天無新增本土病例，消息登上日媒後，許多日本網友紛紛讚許我總統蔡英文帶領的團隊防疫舉措優秀。還有人認為，世界各國應從台灣經驗學習。

自疫情發生以來，中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，宣布最新狀況。台灣26日無新增新冠肺炎（COVID-19）確診病例，今（27）日也無新增確診，連續15天都無本土病例。相關消息登上日本《Yahoo.jp》，引發網友熱烈討論。

日本網友紛紛留言，蔡英文的危機管理對策很優秀，台灣沒有加入世界衛生組織（WHO）反而有利防疫，「好羨慕台灣」、「很棒，台灣現階段的模式是日本的目標」、「好厲害」、「台灣的應對果然厲害，在總統的領導之下達成團結，相比之下，日本太沒有危機感」。

▲陳時中指揮官視導和平醫院醫療整備情形 。（圖／記者李毓康攝）



也有不少網友寫道，今後日本該效仿的國家不是美國也不是歐洲，而是台灣，「台灣的資訊值得信任，聽說內閣中有IQ超高的天才」、「羨慕，日本政治人物真的無能」。

►日政府應對疫情反應慢「優先順序不明」 專家怒批：臨時抱佛腳！

►外媒：台灣「不甩WHO」拚防疫 無視各國共識…早期因應守住疫情！

►偷偷分享少女秘密！

