紐西蘭總理宣布「戰勝社區感染」！感染率＜0.4％逐步解禁

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布國家戰勝新冠肺炎的「社區感染」現象。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）於27日宣布，國家已經「戰勝」新冠肺炎的社區感染現象，將如期在當天晚間23時59分起逐步解禁，從最高的第四級警戒調降至第三級，允許零售商、餐廳與學校小規模復工、復課。她強調，雖然成功遏止疫情，取得感染率小於0.4％的成果，並正分階段開放經濟，但民眾仍必須保持警戒。

綜合《衛報》、《法新社》報導，阿爾登27日表示，紐西蘭已經「避免了最壞的情況」，「沒有廣泛傳播、未被檢測出的社區感染。我們贏了這場戰鬥。但如果我們想要保持這個狀態，就必須保持警惕。」

阿爾登警告，雖然第三級警戒允許部分企業復工，但隨著人們接觸機會增加，就有出現新的風險，民眾仍不得掉以輕心，「我們正在開放經濟，但沒有開放人們的社交生活。」

▲紐西蘭實施最嚴格封鎖禁令超過1個月，預計27日23時59分起逐步解禁。（圖／達志影像／美聯社）



阿爾登說，第三級警戒預計維持2周，內閣之後會決定是否調降至第二級，「我們唯有繼續同心協力才能做到，如果我們必須保持第三級（更久），我們就會這麼做。」

據了解，海外各國目前感染率平均是2.5％，但據《紐西蘭先驅報》（NZ Herald），阿爾登提到，紐西蘭感染率小於0.4％，這項成果來自每一位國民的犧牲與努力，是令人難以置信的成功。

▲紐西蘭封鎖期間，民眾在窗台擺上泰迪熊，藉此提振士氣。（圖／達志影像／美聯社）

紐西蘭3月底實施第四級警戒的全國封鎖，大多數商業活動、企業與學校都關閉，人們也被要求禁足，非必要不得外出。上述禁令預計27日23時59分鬆綁，降至第三級以後，零售商、餐廳與學校能夠小規模地重新開放。

根據第三級警戒，無法居家學習或父母必須重返職場的10年級以下學童29日將可復課，必須在現場作業的勞工也可復工，但必須準備控制計畫，必須保持距離，大約100萬人將於28日返回工作崗位。

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