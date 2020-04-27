感染擴散停止「社區也平安」　紐西蘭逐步解封…總理：這是場勝利！

▲紐西蘭疫情趨緩，政府與人民相當開心。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

（中央社威靈頓27日綜合外電報導）紐西蘭實施嚴格封鎖措施，成功減緩新型冠狀病毒疫情擴大，這週起逐步放寬限制，人民將可釣魚、衝浪、打獵或登山。總理阿爾登說，紐西蘭在這場仗創下重大勝利。

法新社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，紐西蘭在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一役創下重大勝利，國家開始逐步解除封鎖。

她說：「紐西蘭境內沒有大範圍、未偵測到的社區感染。我們贏了這場仗。」但她也警告，還不確定何時才能消除所有感染，讓大家回歸正常生活。

紐西蘭今天午夜將把警戒層級從最高第4級調降一級，部分商業活動、外帶餐飲服務及學校可重啟。紐西蘭針對500萬名居民實施的封鎖措施是全球最嚴格的國家之一，阿爾登於3月26日宣布關閉辦公室、學校、酒吧和餐廳，外帶和外送也在禁令範圍內；海灘、濱水區和遊樂場所同樣暫停營業，等於民眾除了在家附近散步，就只能宅在家中。

許多商家、國會和法院於週末期間已開始準備在遵循社交距離的前提下重啟業務。一些餐館宣布避免人際接觸的送餐計畫，零售商店在線上展示可送貨到府的最新商品，辦公大樓則在電梯間和公共區域貼出有關社交距離的公告。阿爾登強調，目前仍禁止公共聚會，並要求民眾留在自己的「生活圈」內。

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