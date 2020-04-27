愛妻送圍裙…手工繡上「謎樣數學方程式」　他解開浪漫密碼超暖心

▲日本網友shelfall收到妻子送上的圍裙，數學方程式裡藏著愛的密碼。（圖／翻攝Twitter@shelfall）

記者吳美依／綜合報導

日本網友shelfall於25日在推特上分享一起溫馨故事，妻子贈送了一件圍裙當作禮物，上面還用手工繡上神祕的數學方程式。他在好奇之下動手計算，才發現可在座標軸上畫出一顆大愛心，立刻感受到妻子暖暖的愛。

網友shelfall收到妻子的禮物，那是一件深色的樸素圍裙，正面胸口處卻手工繡上一道數學方程式。他在好奇心驅使之下，動手計算，想要解開謎題，卻意外發現每一組解答在座標軸上的位置正好可以畫出一顆大愛心。

▲網友妻子的圍裙繡上了方程式的解答。（圖／翻攝Twitter@shelfall）



shelfall將4頁計算過程拍攝下來，分享到推特上，直說感受到妻子的愛。他事後又補上另外一張照片，原來方程式的答案已經繡在老婆的藍色圍裙上。

這一對夫妻獨特的「放閃」方式，吸引了將近8萬次轉推、36萬人按讚，許多網友紛紛融化，留言表示，「這是真正的愛情方程式！」、「如果高中的數學是這樣的話，會讓人興奮地學習」、「我看到了理科的愛！」

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