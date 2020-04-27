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外媒：台灣「不甩WHO」拚防疫　無視各國共識…早期因應守住疫情！

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▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣防疫取得成效，引起國際社會關注。圖為戴口罩的台北捷運乘客。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情控制成效有目共睹，成功取得國際社會關注，今（27日）再度零確診，染疫人數維持在429人。放眼國際社會，全球疫情最慘重的前5國都在歐美，美國的感染人數更是進逼百萬。美媒《紐約郵報》25日刊出專文「為何台灣是唯一因應新冠肺炎正確的國家」，分析台灣的防疫作戰。

文中提及，每當發生全球性重大事件後，在究責方面，總會試著回頭找出當初的錯誤決策、被忽略的警告，進而引發社會大眾的不滿與憤慨，而此次的新冠肺炎疫情也如出一轍。

如今，許多美國人也試圖尋找當初的「罪魁禍首」，總統川普則成為眾矢之的，因為他在今年1月22日說「疫情已獲得全面控制」後，沒過幾日就發布對中國旅遊限制，但此時似乎已經為時已晚，且甚至共和黨及民主黨人士都未能預見疫情可能帶來的最壞情況，直到3月中旬，紐約市長仍未宣布學校停課及關閉商家。截至目前，美國染疫人數進逼百萬，紐約州狀況尤其慘重，已有28.8萬人確診。

▲▼疫情指揮中心提供20200419記者會,陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

反觀台灣，早在今年1月，世界各國深信世界衛生組織（WHO）無害保證時，台灣就已經在疫情爆發初期採取防疫措施，拒絕郵輪靠港，也針對機場實行健康檢測，衛生機構全力戒備，抱持著不對疫情保持樂觀的想法。令人關注的是，台灣這些舉動也意味著無視全球大國的共識，但最終的結果不言而喻。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日提到，「我不認為有任何一個國家的防疫紀錄是完美的，但台灣是接近的。」

報導指出，台灣歷經2003年SARS疫情後，成立一系列旨在早期發現傳染病的機構，啟動由下而上的機制，保持高度警覺。儘管台灣被孤立於世界衛生組織之外，但彭博新聞台北分社社長艾利斯（Samson Ellis）認為，這反而幫助了台灣，迫使當局必須要在衛生議題仰賴自身判斷。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文向甘惠忠神父致敬。（圖／總統府提供）

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