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基富通成立三年服務逾13萬客戶　官網改版獲9成以上滿意度

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▲▼集保董事長林修銘專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲ 基富通董事長林修銘。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

國內網路基金交易平台「基富通」開台逾三年，客戶人數在近期突破13萬人，為提供平台客戶更好的使用介面、提升使用者體驗好感度，基富通將官網做了開台以來首次的大改版，改版前的搶先體驗亦獲得超過九成高度滿意。

基富通董事長林修銘表示，這次的官網改版主要針對整個網頁編排、動線設計做調整，另外也增加了以影音及圖像式為主的文章在投資開講專區，希望以更生動的方式讓客戶對投資及市場有更多了解。在邀請客戶體驗後，平均有93%的客戶對這些項目都給予滿意的評價，更有94%的客戶在體驗後表示願意將基富通推薦給親友。

請繼續往下閱讀...

基富通總經理黃致淵針對網站功能進一步指出，為幫助客戶做投資決策，這次在改版中也增加了「聰明選基金」的功能，該功能中設定了包括短期單筆投資、長期單筆投資及定期定額三種投資方式及目的，希望客戶透過網站提供的篩選工具，能更容易找到適合自己投資目標的基金標的，讓投資變簡單。

林修銘認為，今年以來全球各方面都受到疫情影響，很多行為與習慣也大大改變，也更凸顯了網路對日常生活的重要性。這次的改版也是整個改版規劃的第一階段，後續會針對客戶給予的意見與建議持續進行優化，今年將致力於強化並提升平台功能，希望客戶能持續給予基富通支持與建議

基富通表示，投資市場持續震盪，對於前景的不確定也影響投資信心，今年基富通除了提供客戶單筆基金（債券、平衡、配息型）免申購手續費外，在市場波動加劇之際，也推出股票型基金定期定額終身一折的申購手續費優惠（至5/15）；另外新開戶還可獲得定期定額前12次0手續費酷碰券一張（至7/31），希望以低成本的方式鼓勵投資人開始定期定額，長期投入累積財富。

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