《為了活下去》脫北女朴研美曝「金正恩生死」　稱北韓疫情已失控

▲朴研美關注人權問題。（圖／翻攝自臉書／Yeonmi Park）



記者丁維瑀／綜合報導

《為了活下去：脫北女孩朴研美》書籍作者今（27）日在臉書表示，針對北韓領導人金正恩的傳聞，雖然她很想相信媒體的說詞，但根據她所掌握的消息，「最懦弱、自私的獨裁者金正恩並沒有死，甚至也沒有生病。」

26歲的朴研美（Yeonmi Park）曾寫下《為了活下去》一書，描述她逃離北韓，卻又受到人口販子操縱，面臨兩年痛苦的生活，她長期關注人權問題。她27日透過臉書表示，為了不辜負支持她的人，自覺有義務說出有關金正恩的真相。

朴研美自述，根據她掌握的消息，金正恩沒死也沒生病，只是因為害怕感染新冠肺炎（COVID-19）才會神隱。她不忘用懦弱、自私來形容這名獨裁者。她還提到，雖然北韓向全世界撒謊，聲稱境內零確診，但其實疫情已失控。

Very unfortunate news everyone. As much as I want to believe the general media, facts don’t care about feelings, and I... 由 Yeonmi Park 發佈於 2020年4月26日 星期日

朴研美寫道，金正恩就跟前任領導一樣，他再次讓人民喪生，卻拯救了自己的性命，「他將很快歸來，證明我們是錯的。」當然，逃離北韓政權的她向上天祈禱，希望自己的消息有誤，金正恩真的死了，「但我的消息來源非常可信，我不能忽略真相。」

最後，朴研美感謝大眾對於北韓人民的關心。她希望，大家可以繼續支持讓北韓人民獲得自由。

金正恩最近一次在官媒露面是4月11日，當時他主持勞動黨中央政治局會議。此後，他缺席15日祖父金日成的冥誕紀念活動。官媒近日雖提到他的動向，但未公開照片，引發外界揣測。

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