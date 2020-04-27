防疫科技國家隊／台康生技抗疫「疫苗、快篩、治療藥物」三路並進

▲台康生技新冠病毒已有初步結果。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

企業加入防疫科技國家隊，在竹科跨步！台康生技（6589）對抗新冠病毒已有初步結果，從無償提供載體蛋白供國院驗做疫苗開發、快篩、治療藥物開發等三大主軸，三路並進。

第一主軸，將載體蛋白除已提供給國家衛生研究院作疫苗開發外，目前也陸續接獲台灣學界發展疫苗的需求，台康以無償免費供應載體蛋白EG74032方式提供國研院開發新冠疫苗。

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另外，第二主軸是快篩試劑，快篩是目前防堵疫情擴大最佳防守員，台康生技提供抗體開發生產技術平台，目前已和二家民間公司：竹北生醫園區的抗體研發公司及一家具有GMP認證的檢測試劑開發製造知名廠商成立快篩聯盟，將在四月中旬前完成上、下游整合開發第一批驗證試劑原型。

第三主軸是抗體治療藥物的開發，台康已建構規劃出符合國際規範的開發流程，一旦拿到有效抗新冠病毒抗體序列後，可在五個月內進入毒理試驗並且在九個月內進入人體臨床試驗。除等待台灣學研界有效抗體序列外，日前也接獲國外生技公司委託開發生產需求，正積極討論合作事宜，希望能在抗疫過程中協助國內外開發出有效治療抗體降低社會帶來的衝擊。

台康生技透過三主軸對抗新冠狀病毒的技術平台及產品，將可在短時間內提供抗疫的關鍵技術能量，協助政府及病患擺脫疫情陰霾，打贏這場戰役使生活恢復秩序。