　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼隕石跟地球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲1954年曾發生隕石襲擊事件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周茹焮／綜合報導

近日科學家在土耳其檔案庫找到早期隕石致死事件的證據，裡面總有有三分手稿，講述著1888年9月13日，發生在蘇萊曼尼亞（Sulaymaniyah）一個小村莊，天空中突然出現一個火球墜落，就像雨一樣，持續了10分鐘左右，導致一名男子死亡及一名男子癱瘓。

據報導，第一封手稿由鄂圖曼土耳其帝國的蘇萊曼尼亞（現在的伊拉克）州長，寄給蘇丹哈米德二世（Abdul Hamid II），手稿中沒有說明村莊的準確位置，提及火球橫跨伴隨著閃電、煙霧、火，過程將近10分鐘；第二份手稿中則是詢問蘇丹該如何處理事件；第三份手稿則是向首席大臣艾哈邁德.穆尼爾.帕夏（Ahmet Münir Pasha）寫的信，並且還附帶了隕石碎片，作為證據。

▲隕石撞擊。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲要被隕石砸中的機率為25萬分之1。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

根據1951年在《大眾天文學》（Popular Astronomy）上的發表，提供歷史證據的困難，「不是因為沒有相關的事件，而是在於缺乏實質性的證據，證明與事故有關的導彈是隕石，並且隕石是不可能墜落的。」同時，也對倖存者所描述的事件過程提出質疑。

對此，研究團隊指出，對於手稿的真實性沒有任何懷疑，雖然沒有留下隕石遺骸，但已經足以證明這是一件確切的事實，而鄂圖曼時期的土耳其語難以理解，雖然只是過去十年左右的文獻記載，但裡面的文字是使用鄂圖曼時期的土耳其語編寫而成，使翻譯手稿的難度增加，「為了克服這種困難，歷史學家、圖書館員、翻譯人員等，都跨學科合作。」若能受到科學界接受及驗證，將會是人類最早遭隕石命中致死的紀錄。

另外，2016年，印度一名叫V. Kamaraj的公車司機在納特拉姆帕利（Natrampalli）地區被隕石擊中致死，儘管當時美國許多科學家都提出了質疑，但美國國家資源委員會評估數據指出，每年約有91人左右死於隕石墜落相關的事故中，雖然都沒有實物證據，但還是有許多遭受隕石傷害的人。

根據美國國家航空航天局（NASA）的火球數據庫顯示，自1988年以來，至少有822個隕石撞擊地球表面，每天最多會有17顆變成碎片墜落，但是歷史上被隕石砸死的事件卻很難找到。

ET快訊
國1北上驚傳火燒車　「賓士」15分鐘燒成廢鐵
美首名死者「心臟破裂」亡　解剖發現：佈滿新冠病毒
郭采潔開告！公開律師函「列出10酸民」：絕不姑息
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

佛州高中防疫　畢業生照片人行道兩側「排排站」網：像集體公祭

小一新生作業竟是「手洗內衣褲拍照上傳」！　變態班導：粉紅色好漂亮

歐盟「批中國報告」遭施壓3次　內容曝光…北京誣指台灣部分被刪除

新加坡「移工宿舍」成最大感染群！緊急力拚「降低社區感染」

強生確診後首露面！　現身唐寧街：新冠疫情是「戰時以來最大挑戰」

川普與馬克宏熱線！點頭同意「世衛有必要改革」　聯合國須盡速開會

她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

不滿呼籲調查病毒起源…陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應！

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

佛州高中防疫　畢業生照片人行道兩側「排排站」網：像集體公祭

小一新生作業竟是「手洗內衣褲拍照上傳」！　變態班導：粉紅色好漂亮

歐盟「批中國報告」遭施壓3次　內容曝光…北京誣指台灣部分被刪除

新加坡「移工宿舍」成最大感染群！緊急力拚「降低社區感染」

強生確診後首露面！　現身唐寧街：新冠疫情是「戰時以來最大挑戰」

川普與馬克宏熱線！點頭同意「世衛有必要改革」　聯合國須盡速開會

她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

不滿呼籲調查病毒起源…陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應！

海尼根推「零酒精啤酒」台上市　酉鬼啤酒乳酸菌入味還能做公益

以為便祕！9歲妹肚子突爆痛…醫挖出「頭髮、骨頭交纏」秒驚：已經黑掉了

淡水紅毛城曾有「僕役呼叫鈴」　一響就立刻要提供專屬服務

新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談　侯友宜：提升觀光遊憩功能

Smart智富／只在多頭時做多　增加獲利率

國道1北上148K驚傳火燒車　「賓士220」15分鐘燒成廢鐵

演藝圈美女多「不吃白不吃」？　吳鳳告誡劈腿男…曝最可怕後果：不值得！

影／台股萬點之上如何布局？　專家投資心法大公開

南韓阿嬤氣炸《夫婦》叛逆兒：你腦子進水！狂飆髒話百萬人笑翻

疫情衝擊「沒演出卻更忙」　藝術總監告白：謝謝前線防疫人員

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

高階脫北者：金正恩疑射彈時出意外

菲警2槍射殺人民　12分鐘片曝光

外媒：台灣「不甩WHO」防疫大成功

澳媒：WHO不聽台灣示警　疫情肆虐全球

脫北記者：金正恩倒了金與正得逃命

6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事憂疫情擴大

美資深議員：金正恩可能已死或失能

俄14歲少女懷孕「嗨辦寶寶派對」彎曲雙腿吻10歲男友

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

義大利23歲性感辣模隔離56天「6度採檢陽性」

北韓曝金正恩新動向　暗示正常活動

更多熱門

相關新聞

解決「中國天眼」海量數據 陸投資7.31億設FAST科研與數據處理中心

解決「中國天眼」海量數據 陸投資7.31億設FAST科研與數據處理中心

貴州「中國天眼」於疫情期間仍持續運作，達成年度1/3目標，不過，隨著未來資訊量遽增，中國天眼面臨天文級數據處理挑戰。對此，大陸國家發改委近日批覆，將投資1.7億元人民幣（約7.31億元新台幣）於貴安新區設立FAST科學研究與數據處理中心，解決長期運行下產生的海量數據及儲存計算等問題。

沈睡6萬年海底古森林重現　有望新藥開發

沈睡6萬年海底古森林重現　有望新藥開發

《科學》研究：中國染疫患者少了96%

《科學》研究：中國染疫患者少了96%

科學家聲稱「新冠病毒來自太空」

科學家聲稱「新冠病毒來自太空」

抽菸殺精蟲！科學證實「9天然養精法」有效

抽菸殺精蟲！科學證實「9天然養精法」有效

關鍵字：

鄂圖曼帝國隕石科學

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面