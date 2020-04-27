台股限空令提前退場有解？　顧立雄要看歐美4國疫情控制狀況

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，金管會3月祭出有條件禁止平盤以下放空，外界關注何時會取消該機制，金管會主委顧立雄今（27）日表示，台股、美股與亞股也很深的連動，後續仍得視歐美國家等控制疫情的情況而定，將會隨時滾動式檢討。

民進黨立委林楚茵質詢時表示，因疫情尚未受到控制，禁空令暫時不會取消，因此詢問在什麼樣的狀況下，才會取消禁空令？

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金管會主委顧立雄表示，應該要叫做「限空令」較為妥適，並不是全部禁止平盤以下不准放空，而是有些個股在前一個營業日跌幅超過3.5%，隔日的交易日就不准平盤放空，所以是限制，而非全然禁止。

顧立雄指出，現在會參照其他國家，大部分國家都禁空到5月，甚至到6月，而台灣現在疫情控制相對好，但台股、美股以及亞股都有很深的連動，因此還要考量歐美國家疫情控制的狀況來檢討，原則上是3個月，但仍會隨時做滾動式檢討。

至於在疫情趨緩的情況下，是否會提早取消限空令？顧立雄說，股市是希望回到基本面，而不是因為投資人的恐慌，造成股市的大幅波動，如果因市場法則變動，金管會就不會介入，但股市若因疫情影響，造成恐慌心理的時候，就會做一些限制。

整體來看，顧立雄認為，疫情現在對人的心理仍有很大的約制力，因此目前還得觀察，像美國，還有幾個歐洲國家，像是西班牙、義大利、法國等疫情的控制狀況，再來隨時做評估。