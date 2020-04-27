台股收盤強漲219點！蘋概三王齊揚逾1%　指數收復10500點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（27）日強勢開高走高，盤中大漲逾200點，連續突破10400點、10500點二大整數關卡，終場收在10567點、上漲219點或2.13%，成交量1768.07億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以298元作收、上漲1.36%；鴻海（2317）收在74.9元、上漲1.49%；股王大立光（3008）收3860元、上漲3.21%。

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其他權值股表現，聯發科（2454）大漲超過6%，收在372元、上漲6.74%。台塑四寶中如南亞（1303）上漲4.56%，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）漲幅在1.11~1.78%之間；金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）也都漲2%以上。

類股指數一片紅通通，其中傳產股塑膠、紡織、橡膠、汽車類股，電子股光電、電子零組件等類股指數，皆大漲3%左右，金融類股也有2%以上漲幅。

台新投顧副總黃文清指出，上週五美股大漲，尤其科技股漲勢大，加上本周美國科技股陸續公布財報，包含高通、蘋果等重量級公司，市場看法偏向審慎樂觀；台灣也有重量級科技股的法說，例如聯發科、聯電等，市場聚焦在財報與企業未來展望，看法也相對審慎正向。

另一方面，目前台灣疫情有明顯趨緩，對台股來說投資時間點佳，而歐美疫情也可望在四月份漸緩，也激勵大盤攻高。

黃文清指出，在今日盤面當中，電子股題材像是5G、生技醫療等，都是今日最強勢的族群，另外還有部分跌深的下游電子股大幅反彈。

針對台股後市觀察，黃文清表示，本周因有企業陸續公布財報，投資人可以留意公司釋出的訊息，包含財報狀況、未來展望等，尤其企業下半年對產品的研發、出貨速度，以及未來需求評估，都是重要的觀察焦點。

黃文清認為，台股往上仍有發展空間，但也提醒，指數這波高點在10171點，短線上要注意獲利了結的壓力區。因季線與半年線反壓仍然存在，投資人須注意獲利回補的賣壓。