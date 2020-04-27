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龔明鑫、王美花實地走訪業者：婚紗攝影紓困審核三天內撥款

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▲行政院今（27）日召開紓困記者會，政務委員龔明鑫（圖中）與經濟部次長王美花（圖右）實地走訪受疫情衝擊的艱困產業，圖左為台北市婚紗攝影公會理事長高志榮。（圖／記者林淑慧攝）

▲行政院今（27）日召開紓困記者會，政務委員龔明鑫（圖中）與經濟部次長王美花（圖右）實地走訪受疫情衝擊的艱困產業，圖左為台北市婚紗攝影公會理事長高志榮。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府加碼紓困預算已獲立法院通過，行政院政務委員龔明鑫、經濟部次長王美花今（27）日視察婚紗業者，實地推銷政府的紓困措施，並強調除了薪資補貼、營運資金補貼，也提供貸款跟貸款利息補貼，送審三天內就審核通過核撥款項，協助產業渡過這「疫」關。

行政院今天召開紓困記者會，在經過三周的每日記者會政策溝通後，行政院政務委員龔明鑫首度帶著部會官員實地走訪受疫情衝擊的艱困產業，第一站先來到台北市中山北路上的最佳風情國際婚紗公司，與業者面對面了解產業現況。

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龔明鑫表示，婚紗攝影業每年海外客年產值約40億元，受到新冠肺炎疫情衝擊，客戶大多延期，多數婚紗業者營收已下滑五成，台灣新人拍攝婚紗照亦大多延期，估計業績下跌約五成左右，成為政府紓困重點產業之一。

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

經濟部次長王美花表示，經濟部補助受疫情衝擊的製造業及內需型服務業，近期接獲米其林餐飲名店、戶外婚禮等創意生活產業申請，政府除了薪資補貼、營運資金補貼，並提供貸款跟貸款利息補貼，並在7天內審核通過核撥款項，協助產業渡過這「疫」關。

行政院針對紓困追加預算，針對企業融資貸款協助方案，經濟部規劃包含舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款三類，並加碼2,000億元協助中大型融資，以協助企業度過難關，而政府提供的薪資補助有一個前提，就是企業不能裁員、不能放無薪假，政府一起出力，讓勞工維持原來的收入。

針對受到疫情衝擊的企業，政府已先啟動融資協助，幫企業度過資金難關。依據經濟部統計，截至目前為止製造業已有47家企業獲得協助，受惠員工人數達4494人次，核貸金額達1.09億元；服務業已有16家獲得紓困協助，受惠員工達2207人次，核貸金額達5200萬元。

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