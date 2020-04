薩爾瓦多監獄封鎖！囚犯裸上身「貼身擠成沙丁魚」…社交距離=0

▲薩爾瓦多監獄實施24小時封鎖,囚犯全都貼身排排坐,擠得像是沙丁魚。(圖/翻攝Twitter@PresidenciaSV)

記者吳美依/綜合報導

薩爾瓦多的監獄內24日發生22起謀殺案,總統布格磊(Nayib Bukele)晚間宣布全國監獄封鎖24小時。伊薩爾科監獄(Izalco Jail)內的黑幫領袖遭到單獨監禁,其他幫派成員被集中管理,但卻裸著上身,幾乎貼在一起排排坐,擠得像是沙丁魚,完全違反了社交距離的防疫措施。

薩爾瓦多24日發生22起監獄內的謀殺案,總統布格磊當日晚間下令,在警方調查同時,全國關押幫派分子的監獄實施「最高級緊急狀態」的24小時封鎖,黑幫領袖單獨監禁,成員全被集中管理。

El Salvador prisoners crammed together in jail lockdown after 22 murders in one day https://t.co/HTDMWaRVoL