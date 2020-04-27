華南永昌證虧損前總座一肩扛？　華南金：下一階段追究董事會權責

▲華南金總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君、記者紀佳妘／台北報導

華南金旗下的華南永昌證因為發行認售權證避險不及，導致最後大虧47億元，華南金董事長張雲鵬今（27）日表示，經理部門的責任已經調查完成，總經理陳錦峰已經調職，下一階段會調查董事會的責任，包含董事長鄭永春、副董事長許元禎的責任。

華南永昌證因為發行認售權證，因為避險不及，虧損了34億元，後續又因避險成本過高，虧損了47億元，虧掉了7年的獲利。財政部與八大公股行庫今日到立法院財政委員會接受質詢，民進黨立委高嘉瑜再度問及有關「華南永昌證虧損案」的議題，質疑華南金將要讓華南永昌證總經理一肩扛下所有的責任。

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高嘉瑜更指出，有員工向她爆料，實際上華南永昌證券真正管理者是該公司的副董事長許元禎，甚至許多業務都他都扮演角色，這些人都不需要負責？如果華南金追究到華南永昌證董事長、總經理之責，華南金董事長張雲鵬本身有能力可以處理？

金管會主委顧立雄表示，證交所查核報告出爐，已請華南永昌證陳述意見，至於是否懲處，將會盡快做出一個決定。

根據了解，有關於經理部門的責任，華南金已經調查完成。張雲鵬表示，華南永昌證券的日常業務決策還是在經理部門，所以總經理已經調職，不任主管職了；未來還有下面交易的風險控制和稽核的部門，都會究責。下一階段華南金就會針對董事會權責上進一步了解，這也包含董事長、總經理的部分，張雲鵬也承諾會盡快在1個月內完成。

但高嘉瑜質疑，華南金是否有能力可以追究財政部所指派的代表？民股的董事代表？張雲鵬說，就公司治理的角度是可以的，但如果是財政部的代表，還須經財政部的同意。蘇建榮表示，子公司代表是由金控派出的，金控責任追究若有疏失可以報來財政部，財政部可以依據金控調查結果追究責任。

國民黨立委羅明才也質疑，華南金是公股銀與民股共同治理，華南永昌證巨幅虧損，民股都不用擔責任？蘇建榮表示，華南金是採取公、民股共治，所以不論金控、銀行等子公司設副董事長，未來民股派任在公司治理上怎麼進行，可以仔細思考這個問題。