澳洲推疫情追蹤App「5小時百萬人下載」夯爆　總理施政滿意度飆68％

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲27日推出名為「CovidSafe」的追蹤App，協助醫療工作專家及政府單位掌握確診病患密切接觸者，上線5小時就突破百萬人下載。澳洲是全球對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情最成功的國家之一，總理莫里森的施政滿意度持續飆升中，根據3月首周以來的民調數據，支持度飆升至68%。

路透報導，澳洲在出現新冠肺炎疫情後，藉著關閉邊境、限制行動、居家政策等措施，讓境內迄今的感染人數控制在6700人、染疫病逝者83人，感染率已從3月的25%降至1%左右。放眼澳洲各省，儘管疫情最嚴重的維多利亞省及新南威爾斯省仍處於嚴格社會疏離政策之下，但昆士蘭省與西澳省已透露，因近來新增病例數都是個位數，將自本周起放寬部分限制。

如今，可追蹤感染者接觸者的「CovidSafe」追蹤App也已於27日上線。衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，截至當地上午6時（台灣27日清晨4時），累計113萬人下載，佔約全澳洲人口的4.5%；當被問及下載次數要多少才算達標時，他說，「沒有什麼魔術數字，我們的真正目標是越多人（下載）越好，協助疾病專家尋找可能的接觸者，這已經遠遠超出我們的預期。」

與此同時，據「澳洲人報」所進行的一項民調顯示，總理莫里森（Scott Morrison）的施政滿意度來到2008年底以來最高。數據指出，自3月首周以來，他的支持度已飆升27個百分點，來到68%。報導指出，這可能與拋棄保守黨政府向來的意識形態有關，承諾把超過10%的國內生產毛額（GDP）運用在紓困上，包括達1300億澳幣的補助金，協助雇主留住那群可能因疫情衝擊裁撤的員工。

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