SmartLabs旗下技轉新突破　10分鐘內完成檢測新冠肺炎

▲科技部長陳良基說明科技部在防疫科技六大方向。（圖／記者謝婷婷攝）

記者周康玉／台北報導

科技部引進生醫加速器SmartLabs，在新冠肺炎的檢測研究能量有新突破，其中旗下的霍克生技研發的出手持式快篩儀器，一小時內完成300個核酸檢測；奈捷生技將原本3小時的檢測時間，大幅縮短至少10分鐘以內，預計今年將進駐竹科園區。

SmartLabs是專注於生醫領域的加速器，曾協助新創公司接獲國際大廠訂單(例如：拜耳公司、羅氏大藥廠)，協助生醫領域公司募資超過70億美金，並培育出世界知名的基因編輯公司，包含：Editas Medicine (EDIT)以及CRISPR Therapeutics (CRSP)。科技部於去（108）年底引進波士頓國際生醫加速器SmartLabs，並啟動「SmartLabs全球啟動計畫」，開始進行新創團隊的輔導培訓。

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為加速對新冠肺炎疫情的控制，Smart Labs除了新創團隊的輔導培訓之外，也積極協助國內創新科技防疫在美國的場域驗證以及通過美國FDA的緊急授權（Emergency Use Authorization）。

由長庚大學技轉成立的霍克生技公司，其研發產品是針對病原核酸及蛋白的檢測箱，以及結合試紙檢測方式的手持式快篩儀器。此兩種方式都能應用於COVID-19病毒的檢測，快篩儀器目前已可達到每機台於一小時內完成300個核酸檢測，預期可運用到偏鄉和無法設置醫療檢測實驗室的地方。

中正大學技轉成立的奈捷生技公司，以特有之專利技術研發成果應用於醫療診斷的光感測檢測儀器及光感測生物微流體晶片，可將檢測時間從3小時大幅縮短到數分鐘，提供市場精準、即時且低檢體量之即時診斷裝置。奈捷生技也通過科技部科學園區審議會，預計今年將進駐研發基地於新竹科學園區，目前正積極開發新型冠狀病毒COVID-19的醫療檢測平台。