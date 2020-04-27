顧立雄給銀行紅蘿蔔拚紓困　立委批「金融國家隊」淪口號不如高中聯隊

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，政府提供紓困方案，協助企業、民眾度過難關，不過立委曾銘宗今（27）日在財委會上質疑紓困配套不足，連「高中聯隊」都談不上，更別說是「金融國家隊」。

金管會主委顧立雄表示，上周已找銀行開會，政策性貸款核准率確實稍微低一些，但自辦貸款卻「差不多」，整體平均比率約為68%。

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立委賴士葆今天在財委會質詢時指出，民營銀行核准率僅是公股銀行的2成，甚至出現企業向公股銀行申請貸款，借錢還給民營銀行的現象。

金管會主委顧立雄表示，到4月24日為止，政策性貸款公股銀行核貸率約為63%、民營銀行36%，確實核准率有比公股銀行低，但目前自辦貸款部分則差不多，公股銀行約為73%、民營銀行63%，整體平均比率約為68%。

顧立雄也提及，金管會上周已找銀行來開會，有些銀行成立專案小組，也有銀行成立紓困中心，同時也祭出誘因，鼓勵銀行辦理紓困貸款，包括央行2,000億元資金轉融通部分，金管會已核准備抵呆帳率從1%降至0.5%，加上中央存保費率也提撥1.8億元，提供績優業者實質的補貼。

立委曾銘宗也提及，政府若要組「金融國家隊」要有配套，讓民營銀行也能配合，否則就淪為口號，連「高中聯隊」都談不上，更別說是「金融國家隊」。

顧立雄強調，金管會提供紓困績效較好的銀行，保費折抵、業務核准等誘因。曾銘宗則認為，這不是胡蘿蔔，只是小的維他命，誘因不足以讓民營銀行辦理紓困政策。

此外，本國銀行辦理紓困貸款措施執行情形，根據統計，截至4月24日，政策性貸款目前公股銀行核准比率63.36%、民營銀行36.34%，整體平均為57.72%；至於自辦貸款部分，全體銀行共核准2萬7,005件，核准金額達3,126億元。