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立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

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▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府加碼紓困預算已獲立法院通過，不過朝野立委仍緊盯經濟部紓困進度，質疑協助餐飲業外送成效不如預期，經濟部長沈榮津今（27）日表示會在一周內完成與產業公會等協商，面對面溝通紓困措施的做法。

立法院經濟委員會今日審查經濟部109年度預算解凍案，邀請經濟部長沈榮津列席報告並備詢，民進黨立委林岱樺、陳亭妃分別質詢指出，業界認為政府紓困措施看得到吃不到，經濟部補助餐廳加入外送平台，目前僅53家餐廳參加，還有15個縣市掛零，呼籲經濟部直接補助餐廳業者，才能發揮紓困成效。

請繼續往下閱讀...

沈榮津表示，經濟部針對餐飲業編列1.65億元經費，補助1.1萬家過去未在外送平台上架的餐飲業者，加入外送平台，補助期間以3個月為主，每家補助的上限為1.5萬元。至於零售業者，經濟部編列1億元，協助1000家零售業在電商平台上架，每家補助上限10萬元，包含用於上架服務費用或是自架電商網站。

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

對於業界關注外送平台的抽成費平均約三成，沈榮津舉出寧夏夜市為例，餐廳可透過公會團體談判降低抽成，經濟部在擬定政策時也以抽成費多寡審核，作為外送平台出線條件。

為協助產業紓困，經濟部今天於臉書發文表示，政府1988（一救發發）專線，從開通後每日6百通電話，到現在一天有5千通電話。1988的人力也已經持續補足，提高接通率，每天08：30～18：30有專人接聽，提供單一窗口諮詢，非服務時間，則會轉接為智能客服，以電話留言的方式，等到服務時間再由專人回電。

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