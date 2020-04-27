　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界遭中國背叛！台灣成最大受益國　美學者：華府應推動台灣加入世衛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲瑞士日內瓦世界衛生組織（WHO）總部。（圖／路透社）

文／中央社記者周世惠舊金山26日專電

胡佛學者歐斯林表示，新冠肺炎疫情危機將改寫世界地緣政治，疫情處理得宜的台灣會受益，他認為華府應推動台灣加入世衛等國際組織，並擴大與台灣的外交和民間基層聯繫。

史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institute）學者歐斯林（Michael R. Auslin）發表專文指出，從政治角度來看，中共對疫情處理不當，後續的隱匿，以及企圖指責美國，都將使美國和其他國家在外交上批判中國。

他預期美國將深化與其他國家的政經合作，優先擁抱和民主國家維持良好關係的重要性，長期的盟友如日本、英國、澳洲和加拿大都會從美國的政策中得到好處。

「台灣可能是新的政治環境中受益最大的國家之一」。他表示，自1970年代中美斷交以來，川普政府在強化與台灣的關係方面，做得比前任政府多，包括出售先進防禦設備和升級外交聯繫。

基於台灣在疫情期間採取值得稱許的部署行動，後續又捐贈數百萬個口罩，並曾試圖對世界衛生組織（WHO）發出疫情警訊，他呼籲，華府應該推動台灣加入WHO和國際民航組織等國際性組織，同時擴大外交和民間基層的聯繫。

很難看出美國和其他國家要如何與北京恢復正常關係。歐斯林認為，有愈來愈多呼聲建議從根本檢討與中國的關係，當愈來愈多證據顯示北京掩飾疫情、壓抑舉報疫情的吹哨人、破壞病毒樣本等，伴隨著中國公司向全世界輸出有瑕疵的醫材設備，「讓許多國家覺得遭到中國背叛」；疫情危機帶來的主要地緣政治結果是，全球在經濟和政治上會對中國減少依賴。

歐斯林是研究「當代亞洲」的學者，他不諱言地緣政治的爭端極有可能在亞洲的海空加劇上演，近日的南海是北京和華府的軍事爭奪舞台，軍演如家常便飯。中國人民解放軍與柬埔寨進行軍事演習，雙方軍機飛入台灣空域。

美國海軍仍保持航行台灣海峽和南海的自由，就算疫情危機蔓延全球，並未削弱中美之間長期的競爭，北京也一直試圖擴大影響力。隨著中美兩國領導人陷入更具對抗性的思維態勢，歐斯林警告，地緣政治的爭端非常有可能在亞洲的海、空加劇，甚至導致更嚴重的事故或衝突。

歐斯林以「冠狀病毒危機只會加速北京與華府之間的地緣政治競爭」（The Coronacrisis Will Simply Exacerbate The Geo-Strategic Competition Between Beijing And Washington）為題的文章，發表在胡佛研究所4月23日出刊、第64期Strategika專注於國家安全的網路刊物。

►法議員將在國會提案　籲訴諸國際法庭審理中國、釐清WHO謊言
►沒在怕對槓！不爽WHO包庇中國　美國會領袖：根本是武漢衛生組織
►澳媒讚台灣最早示警：WHO和國際社會沒聽進去　否則不會那麼嚴重

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

 
ET快訊
拿「雷射測距儀」進儲藏室充電　105分鐘後爆火光…工頭再遭傳
快訊／今日一樣0確診！　累計290人解除隔離
苗栗前議員偷吃女助理　女兒幫他修手機驚見「小三性愛照」
28歲兒肝癌…媽媽欲割肝救子　一查驚見「血型不符」：不是親生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓難接受女領導人！　脫北記者：金正恩若倒下「金與正得逃命」

她慘遭變態囚禁23天　「天天火燒恥毛逼吞屎」臉皮剝落…照鏡子就崩潰！

封城想回家！他狂買25噸洋蔥扮運貨司機　順利返鄉卻因「貨賣不出去」被抓

金正恩死訊滿天飛…「北韓仍沉默」！他列出3點分析：另有盤算

世界遭中國背叛！台灣成最大受益國　美學者：華府應推動台灣加入世衛

獨裁者之路從小養成　金正恩6歲就穿軍服…赴瑞士讀書吐同學口水

確診婦才剛康復被逆子雙刀砍死　警驚悚目睹他「滿身血躺在屍體上」

高階脫北者：金正恩疑視察試射意外重傷！　北韓罕見「射彈沒附圖」

金正恩家族「嘔心尋不死秘方」　找20歲青年換血…還創萬壽無疆中心研究！

封城想走路回家被抓到　印度女被警察送去隔離反遭3男性侵

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

北韓難接受女領導人！　脫北記者：金正恩若倒下「金與正得逃命」

她慘遭變態囚禁23天　「天天火燒恥毛逼吞屎」臉皮剝落…照鏡子就崩潰！

封城想回家！他狂買25噸洋蔥扮運貨司機　順利返鄉卻因「貨賣不出去」被抓

金正恩死訊滿天飛…「北韓仍沉默」！他列出3點分析：另有盤算

世界遭中國背叛！台灣成最大受益國　美學者：華府應推動台灣加入世衛

獨裁者之路從小養成　金正恩6歲就穿軍服…赴瑞士讀書吐同學口水

確診婦才剛康復被逆子雙刀砍死　警驚悚目睹他「滿身血躺在屍體上」

高階脫北者：金正恩疑視察試射意外重傷！　北韓罕見「射彈沒附圖」

金正恩家族「嘔心尋不死秘方」　找20歲青年換血…還創萬壽無疆中心研究！

封城想走路回家被抓到　印度女被警察送去隔離反遭3男性侵

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光！　9年甜蜜愛得卑微：繼續疼我的小男孩

「高血壓藥物」和新冠肺炎感染有關？張上淳：臨床並沒有類似狀況

交通部APP警示點台北4個台南27個　黃偉哲怒轟：鬼才相信！

防疫期間去南部…挨批拓展政治版圖　王世堅怒轟柯文哲：心不在焉最壞示範

迎戰五一連假！1968APP提供234個熱點示警　陳時中：顯示擁擠就不要去

中職／疫情家人無法來台　米蘭達：再等2個月

「錢櫃10萬慰問金，人命那麼不值錢嗎？」　應曉薇促北市府協助成立自救會

錢櫃董事長練台生親上火線　漏夜開會「要負起所有應負的責任」

陳時中介紹「桌上有一盆玫瑰花」 結果是荷蘭贈的鬱金香...他尷尬笑了

北韓難接受女領導人！　脫北記者：金正恩若倒下「金與正得逃命」

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

國際熱門新聞

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

菲警2槍射殺人民　12分鐘片曝光

高階脫北者：金正恩疑射彈時出意外

澳媒：WHO不聽台灣示警　疫情肆虐全球

6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事憂疫情擴大

美資深議員：金正恩可能已死或失能

義大利23歲性感辣模隔離56天「6度採檢陽性」

北韓曝金正恩新動向　暗示正常活動

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

德國證實中國私下接觸官員　遊說官員讚北京防疫

不爽WHO包庇中國　美國會領袖：根本是武漢衛生組織

俄羅斯男「大白天抱妹搶婚」　恐怖過程曝光

更多熱門

相關新聞

奈捷10分鐘完成檢測新冠肺炎

奈捷10分鐘完成檢測新冠肺炎

科技部引進生醫加速器SmartLabs，在新冠肺炎的檢測研究能量有新突破，其中旗下的霍克生技開的出手持式快篩儀器，一小時內完成300個核酸檢測；奈捷生技將原本3小時的檢測時間，大幅縮短至少10分鐘以內，預計今年將進駐竹科園區。

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

好消息！台東最後一位居家隔離者27日解除

好消息！台東最後一位居家隔離者27日解除

法網冠軍到超商工作僅領450歐元

法網冠軍到超商工作僅領450歐元

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情Hoover Institute美國世界衛生組織WHO北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面