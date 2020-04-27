金與正「年齡」也是謎！北韓專家曝她「聰明善算計」　接班機率逾90％

▲金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩死亡的謠言四起，而他的胞妹金與正也意外成為外界關注的焦點。不過北韓對於領導人家族的資料保護得相當嚴密，外人也只能從旁推估情況，因此沒有人知道金與正的實際年齡，僅知道她曾跟著金正恩在瑞士留學，備受父親金正日寵愛。

根據外媒報導，北韓對於金氏家族的資料極其保護，沒有人知道金與正的實際年齡，只推測是在1988年或1989年出生。在家族中備受寵愛的金與正，被父親金正日稱為「與正公主」，不僅讓她跟著金正恩到瑞士念書，甚至還在當地學跳芭蕾舞。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的資深國防分析師貝內特（Bruce Bennett）指出，金與正其實非常聰明且善於算計，「誰知道她私底下集結了多少力量。」也有分析人士認為，若金正恩真的出事，金與正繼承權力的機率超過90％，但仍有可能被北韓的父權結構給削弱。

金與正2009年開始在朝鮮勞動黨工作，2011年金正日病逝時，金與正時時緊跟在金正恩身邊，使得北韓民眾都知道她隸屬白頭山血統。2018年開始，金與正陸續陪同金正恩前往各國參加元首會面，也率團參加平昌冬奧會開幕式。今年3月，她更罕見以本人名義發表談話，直批南韓「多管閒事、作賊喊捉賊」。

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