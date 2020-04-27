電子投票「罩」股東！線上投票有三管道　手機、電腦都方便

▲ 為避免股東群聚，集保結算所宣導可以多用線上投票。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球燃燒，然而4月至6月全臺上千家發行公司即將召開股東會，集保結算所指出，利用電子投票平台「股東e票通」參與股東會投票，不僅可以實現身為股東的權益，同時也能與中央共同防疫，攜手共護健康。

線上電子投票操作簡單，股東可以選擇對自己最便利的管道進入電子投票平台，集保將呈現股東有權參與且正值電子投票期間的股票，讓用戶輕鬆投票無煩惱，而目前電子投票的管道有三種。

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第一是「集保e存摺」App，在首頁（我的資產）下方點選快捷功能「股東e票通」。

第二是證券商下單App，進入後點選「電子投票」功能即可導入平台，各證券商App可參閱股東e票通網站。

第三則是「股東e票通」網站，進入後點選一般股東身分並選擇相對應憑證登入。自然人需備妥「自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證」任一；法人須備妥「工商憑證、證期共用憑證」任一。

另外，對於手邊沒有電腦或是讀卡機的股東，透過手機App是最便利又快速的投票方法。

至於股東會現場，發行公司也須依照集保推出的「股東會防疫指引」進行布置。出席股東必須配戴口罩並配合量測體溫；室內座位距離至少保持1公尺及不超過100人，會場座位採梅花座排列；倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。

另外，發行公司也須適度降低會場內工作人員人數，並將報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離，分流當日出席開會與領取紀念品動線，避免群聚感染風險等規範。