　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

電子投票「罩」股東！線上投票有三管道　手機、電腦都方便

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼電腦,網購,臉書,網路。（圖／pixabay）

▲ 為避免股東群聚，集保結算所宣導可以多用線上投票。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球燃燒，然而4月至6月全臺上千家發行公司即將召開股東會，集保結算所指出，利用電子投票平台「股東e票通」參與股東會投票，不僅可以實現身為股東的權益，同時也能與中央共同防疫，攜手共護健康。

線上電子投票操作簡單，股東可以選擇對自己最便利的管道進入電子投票平台，集保將呈現股東有權參與且正值電子投票期間的股票，讓用戶輕鬆投票無煩惱，而目前電子投票的管道有三種。

請繼續往下閱讀...

第一是「集保e存摺」App，在首頁（我的資產）下方點選快捷功能「股東e票通」。

第二是證券商下單App，進入後點選「電子投票」功能即可導入平台，各證券商App可參閱股東e票通網站。

第三則是「股東e票通」網站，進入後點選一般股東身分並選擇相對應憑證登入。自然人需備妥「自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證」任一；法人須備妥「工商憑證、證期共用憑證」任一。

另外，對於手邊沒有電腦或是讀卡機的股東，透過手機App是最便利又快速的投票方法。

至於股東會現場，發行公司也須依照集保推出的「股東會防疫指引」進行布置。出席股東必須配戴口罩並配合量測體溫；室內座位距離至少保持1公尺及不超過100人，會場座位採梅花座排列；倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。

另外，發行公司也須適度降低會場內工作人員人數，並將報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離，分流當日出席開會與領取紀念品動線，避免群聚感染風險等規範。

ET快訊
野生2藝人坐路邊喝咖啡！　0偽裝被拍…網驚：緋聞傳好多年了
揭羅志祥獨寵內幕！她神預言：當女友在管…愷樂：一直只是兄妹
出遊先看這App！234個地點可查現有人潮　夜市、風景區都有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

電子投票「罩」股東！線上投票有三管道　手機、電腦都方便

小攤商紓困貸款「吃不到」？財長揭3關鍵　重點要設「稅籍」

最有錢／逆轉斷頭3次勝利組　萬點上布局最關鍵一役

高端「1.5小時」新冠病毒核酸檢驗組　取得歐盟CE認證並完成註冊

錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

報稅注意！5月1日起到國稅局臨櫃報稅　財部研議強制戴口罩

工研院「電網學校暨人才發展聯盟」　祭百萬獎學金徵件開跑

最愛信用卡！口罩2.0交易數量達450萬筆　信用卡付款佔比46%

1萬1千人申請到公家打工！符合條件近6成　勞動部再放寬資格

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

立委關注紓困外送平台補助成效　沈榮津：一周內完成產業公會協調

電子投票「罩」股東！線上投票有三管道　手機、電腦都方便

小攤商紓困貸款「吃不到」？財長揭3關鍵　重點要設「稅籍」

最有錢／逆轉斷頭3次勝利組　萬點上布局最關鍵一役

高端「1.5小時」新冠病毒核酸檢驗組　取得歐盟CE認證並完成註冊

錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

報稅注意！5月1日起到國稅局臨櫃報稅　財部研議強制戴口罩

工研院「電網學校暨人才發展聯盟」　祭百萬獎學金徵件開跑

最愛信用卡！口罩2.0交易數量達450萬筆　信用卡付款佔比46%

1萬1千人申請到公家打工！符合條件近6成　勞動部再放寬資格

裕仁工業補胎片市佔率世界前3　發布識別LOGO「神力女超人」現身

北韓射彈罕見「沒附圖」！　高階脫北者：金正恩疑指導試射意外重傷

新冠肺炎防疫　民宅也要吃出「宅」健康

只有30台　福斯推出「Amarok Black Edition」闇黑特仕172.8萬起

包・開箱／新色美暈！Chloé「奶橘相機包」能裝還藏超實用設計

錢櫃救援畫面曝！她受困包廂難受摀鼻　暖消防一見幫戴共生面罩…下秒霸氣抱起

婦聯會面臨解散清算　雷倩：將依法抗爭

錢櫃大火柯文哲未坐鎮挨批　侯友宜：相信他會把角色做好

年年準時收房租！房東想賣房子　門一開...房客已變木乃伊「死了11年」

李玉璽變身型男主廚 《RUN新聞》教你做居家防疫好料理

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

財經熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

勞工過世可由遺屬請領勞退金　 勞保局：留意截止申請期限

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

火災奪命「會負起責任」　錢櫃、好樂迪今日開盤股價下挫

富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

1萬1千人申請到公家打工！符合條件近6成　勞動部再放寬資格

健保卡報稅　3招搞定報稅煩惱

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

酷碰券本周難上路　沈榮津：要考慮誘發消費、振興經濟面向

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

理財心法大公開！財經主播葉芷娟股市慘賠40%　考取證券分析師證照逆轉勝

加油再等等！下周油價再降0.9元「九五汽油創20年新低」

最愛信用卡！口罩2.0交易數量達450萬筆　信用卡付款佔比46%

更多熱門

相關新聞

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

贈送埔里中心碑消防分隊獲贈殺菌燈

LED業者自行研發紫外線殺菌燈，捐贈28組給南投縣消防局埔里中心碑消防分隊，並設置紫外線消毒室，統一將使用過的救護裝備滅菌處理，救護車及隊員個人儲物櫃也均配置，讓分隊防疫增添利器。

最愛信用卡！口罩2.0交易數量達450萬筆　信用卡付款佔比46%

最愛信用卡！口罩2.0交易數量達450萬筆　信用卡付款佔比46%

台股禁空令提前退場？顧立雄這樣說

台股禁空令提前退場？顧立雄這樣說

黃榮華黨部主委拜會魏嘉賢　全力協助防疫

黃榮華黨部主委拜會魏嘉賢　全力協助防疫

關鍵字：

股東會防疫金管會集保結算所

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面