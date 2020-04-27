小攤商紓困貸款「吃不到」？財長揭3關鍵　重點要設「稅籍」

▲許多小老闆未設稅籍，在申請小規模營業人紓困貸款上恐怕較為困難。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，嚴重打擊經濟，雖然政府推出「小規模營業人紓困貸款」50萬元的低利貸款，但很多小攤商抱怨「看得到、吃不到」。財政部長蘇建榮今（27）日表示，最主要是要設有稅籍，這在評分上占很大的比重。

財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，許多立委關心，金融業、公股銀紓困的情況，有不少小老闆、小攤商抱怨申請紓困很難，或者是打「一九八八」卡卡，立委們皆關心是否小規模營業人或者紓困根本就是「看得到、吃不到」。

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國民黨立委林德福問及，到底財政部認為紓困貸款有何要改善？有不少的導遊、計程車司機抱怨，紓困貸款很困難，到底行庫辦理紓困貸款是否貼近民意。

蘇建榮表示，目前公股銀行配合各部會的紓困貸款執行率已經達到63%、自辦貸款方面，企業的部分執行率已經達到73%、而個人的部分則是達到87%，現在平均核貸的時間大約是4.57天；至於小規模營業人的部分，則是力求3天之內就要核貸。

蘇建榮表示，小規模營業人申貸過關有三大關鍵，其一就是要設有稅籍，這在申請條件當中占很大的比重；其次就是信用狀況以及繼續經營的意願。言下之意，有許多小攤商、小商店無法申請到紓困貸款很重要的原因在於沒有設稅籍。外界關心，是不是因為沒有繳稅所以就無法申請紓困貸款？蘇建榮強調，設了稅籍即使沒有繳稅，還是可以順利申請紓困貸款。