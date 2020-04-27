北韓難接受女領導人！　脫北記者：金正恩若倒下「金與正得逃命」

▲ 金正恩已經神隱半個月。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩長達半月未公開露面，稱他手術後命危、陷入腦死狀態或試射時重傷等謠言不斷。南韓《東亞日報》脫北記者朱成夏（주성하，音譯）認為，金正恩身體狀況並無異常。且他若真發生不測，被外界指為有望掌大權的胞妹金與正反而必須逃命。

朱成夏今（27日）早針對金正恩身體有異一事表示，「我不這麼認為。我國政府掌握的北韓情報領先美國，雖然中國可能更清楚，但（南韓）絕不是會亂說話的國家」，因此較為相信南韓政府的說法，認為北韓沒有可疑動向。

朱成夏根據自身情報網表示，目前沒有跡象指出北韓最高領導人失去統治能力，「沒有足夠的證據顯示他失去意識或腦死。若真發生這種狀況，應會有幾名高層啟動緊急系統，但目前沒有掌握到任何跡象。」

▲ 金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

《路透社》此前報導，金正恩手術中發生意外，陷入危險狀態。朱成夏對此則表示難以相信，「如果真有什麼變故，可能動搖北韓體制。若（金正恩）真的倒下，金與正或金正哲等人應該早就想到有人叛變的可能性，已經準備逃命了。」考慮到北韓內部權力鬥爭問題，若金正恩發生意外，親信勢必得準備逃亡。

朱成夏提到，「有報導指出，宣德飛行場正準備發射飛彈。如果在今天發射，金正恩也可能驚喜現身。受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，現在不是沒人關心北韓嗎？」金正恩可能因此認為，有必要在此時現身。

朱成夏也證實，的確有中國醫療團隊進入北韓，但目前無法斷言此事與金正恩的健康問題有關，也可能是為防疫工作赴北韓，且醫療也是目前中國及北韓唯一可交流的方式，「站在中國立場，這種消息流傳時，應該也會認為有必要確認吧，也可能是為了偵查才派醫療團隊前往。」

另一方面，不少輿論認為，金正恩死後可能由金與正掌權。朱成夏對此則持懷疑態度，「由於北韓目前還沒準備好接受女性領導人，權力將轉移到金正哲（金正恩二哥）身上」，金與正則在過渡時期發揮作用。

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