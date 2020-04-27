▲工研院「電網學校暨人才發展聯盟」祭百萬獎學金徵件開跑。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（27）日宣布，由產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」將頒發總額超過100萬元的獎學金，即日起至5月10日開始收件，得獎者最高可獲3萬元獎學金，還有利爭取上市上櫃公司實習機會，增加聯盟中企業雇用意願，為自己電力職涯開拓美好未來。

歐盟今年3月就公布「氣候法」草案，明訂成員國需在2050年之前實現溫室氣體淨零排放目標，而乾淨的再生能源需要靠強韌的電力電網維持供電穩定，因此帶動電力產業蓬勃發展，而工研院號召產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」，正是為了解決電力人才需求的問題。

請繼續往下閱讀...

電網學校暨人才發展聯盟獎學金主要是由聯盟成員共同出資，一年發放兩次，去年上路後總計有42名得獎者，發出超過100萬元獎學金，不少身為聯盟成員的企業主，紛紛在頒獎典禮上爭取得獎者到自家公司上班機會，像是和平電廠、亞力電機等企業還現場針對優秀學生加碼一成薪資。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文表示，電力與綠能產業是相輔相成的關係，強健的電力電網系統，可以快速增加不同綠能電源併網，並且確保每度電都能被妥善利用，解決再生能源供電間歇性的問題，預計將可結合AI與大數據分析創造出龐大的經濟效益。

獲得2019年電網學校暨人才發展聯盟獎學金傑出學生獎項的邱信瑋，目前就讀成功大學電機系博士班，他沒有把這三萬元獎學金用於玩樂或是買奢侈品，而是拿來參加2019年於澳門舉辦的IEEE亞太電力與能源工程會議，在來自歐美等上千名教授、學生面前展現自己優秀的電力研究成果。

目前就讀成功大學機械系的謝霆翰，獲得2019年電網人才獎學金傑出專題成果獎肯定，他說比起半導體、IC領域，電力專門的獎學金真的少之又少，但電網學校獎學金不但讓他能展現電力領域的研究成果，頒獎典禮上還安排國內外大企業主擔任頒獎人，對於未來職場生涯絕對是正面助益。

「電網學校暨人才發展聯盟」匯集百萬獎學金，即日起至5月10日開始收件，報名不限科系，獎項總共有三大類，包括優秀專題提案獎(大學部)、傑出專題成果獎(大學部)、優秀學生獎學金(研究所)，獎金分別1萬元到3萬元不等，相關報名者必須修畢電路學或電工學等同課程，且已修畢或願意另修至少三門電力工程相關課程；報名優秀學生獎學金者，則需為大專院校研究所全職學生(含應屆畢業生)，並從事電力工程相關領域研究。