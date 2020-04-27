金正恩死訊滿天飛…「北韓仍沉默」！他列出3點分析：另有盤算

▲北韓領導人金正恩命危甚至去世的傳言甚囂塵上，但平壤當局至今仍未出面澄清。（圖／翻攝朝中社）



記者吳美依／編譯

北韓領導人金正恩命危甚至去世的傳言甚囂塵上，美國華盛頓特區政治記者羅根（Tom Rogan）投書《華盛頓觀察家報》表示，他認為金正恩的健康並未出現重大狀況，但北韓至今保持沉默，首先可能是要保密領導人的健康狀況，其次或許是金正恩根本不在乎外界傳言，又或者另有盤算，試圖藉機找出潛在政敵威脅，釐清美國情報網的能力。

羅根以「為何金正恩去世的謠言值得懷疑」為題，投書《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）。他認為，金正恩既沒有陷入命危，也沒有去世，上述傳言都來自不可靠的來源，之後又不斷擴散。

羅根指出，美國、南韓情報界與軍方目前都尚未掌握可靠證據，證實消息，「這件事情非常重要，因為美國擁有非常強大且廣泛的情報網，隨時監測金正恩與內部核心圈的狀況」，但據他所知，至今沒有出現任何重大異常。

儘管《路透社》先前報導指出，中國醫療隊被派遣前往北韓。但羅根仍認為，此事與金正恩的健康問題無關，因為「中國政府的行動也很正常，萬一金正恩垂死或死去的話，不會如此。」

▲羅根分析指出北韓至今仍未出面澄清的3大原因。圖為金正恩11日主持中央政治局會議。（圖／翻攝自朝中社）



羅根認為，北韓官方至今卻仍遲遲不願出面澄清，首要原因可能是必須謹慎保密金正恩的健康狀況，即使是輕微病情也不例外，這種政策是為了塑造出領導人完全掌握全局、如同《1984》中老大哥的形象。

他接著引述北韓分析網站《北緯38度線》（38 North）表示，金正恩似乎身在北韓東海岸的一處豪華度假地點，也許根本不在乎外界臆測，甚至正俯瞰太平洋、享受美食，看推特上爆炸性的討論。

羅根進一步分析，金正恩也許是在「生死疑雲」中發現利益。他直指，這名領導人「非常偏執」，對於權力安危無法安心，不但時常更換政府高層，甚至願意處死高官，只為了不斷提醒國內政權菁英，自己是唯一、不可被質疑的領袖，因此也很有可能刻意讓謠言釋出，引出潛在政權挑戰者，就像是水中的鮮血吸引鯊魚一樣。

他也提到另一項可能利益，如果金正恩的狀況足以讓白宮發表一份聲明解釋，他就可以評估華府對於平壤以及他自己的了解程度有多少，也就是說，利用這些謠言，評估美國情報單位的監控能力。

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