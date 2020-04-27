錢櫃奪命火真相待釐清　官網全灰色「為罹難者默哀」

▲興櫃KTV業者錢櫃今（27）日將官網全部改為灰階色調，並放上致歉聲明，為罹難者默哀。（圖／翻攝自錢櫃官網）

記者林淑慧／台北報導

台北市錢櫃林森店26日驚傳火警，釀成5死、1命危、54人送醫的重大公安事件，興櫃KTV業者錢櫃今（27）日將官網全部改為灰階色調，並放上致歉聲明，為罹難者默哀。

依據財報，錢櫃目前於全台共有16間門市，加上錢櫃會所、NEWSPARK新火花（板橋）等，共有18個據點，而錢櫃林森店被視為集團起家厝，客源多為酒客及消費力較高的上班族，客單價為旗下據點的前段班。

請繼續往下閱讀...

▲錢櫃表示目前第一要務將全力協助救治慰問傷者及罹難者，強調會負起應負之責任。（圖／記者李毓康攝）

依據財報，受到新冠肺炎疫情衝擊，錢櫃2020年3月自結合併營收2.12億元，月減23.89％、年減28.35％，創下近7年半低點。今年第一季合併營收達9.19億元，季減1.37％、年減11.39％，為近八年同期低點。以下為錢櫃聲明全文：

本公司林森店今天上午不幸發生火災，造成民眾傷亡及社會高度關切，本公司對此深表歉意！

目前本公司第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，本公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸！

本公司也已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

錢櫃股份有限公司 敬啓