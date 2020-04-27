疫情結束　德國打算讓勞工「在家上班」變法律

▲德國勞工部長海爾（Hubertus Heil）。（圖／路透社）

實習記者符芳萱／綜合報導

德國勞工部長海爾（Hubertus Heil）表示，正在研究擬定法案，讓勞工在疫情結束後，也能在家辦公的權利，初步估計表明，疫情期間在家工作的勞動力比例從12%增加到25%。對此，社民黨的財政部長舒爾茨（Olaf Scholz）也表示支持，在過去幾週表明，「在家辦公有很多可能性，這是一項真正的成就，我們不應該放棄。」

勞工部長海爾在26日表示，今年年底前希望啟用更多居家辦公，但不強迫這樣做，人們可以選擇完全轉為在家工作，或者每週只工作一到兩天。他也說，「每個想要並且工作允許的人都應該能夠在家辦公，即使疫情已經結束，我們正在疫情中學習，在家中可以完成多少工作。」

不過，德國雇主協會拒絕了這個要求，並告訴隸屬馮克媒體集團（Funke）的「週日畫報」說，此時經濟需要做的最後一件事是制定更多規則。

在野黨綠黨（Greens）的國會領袖埃卡特（Katrin Goering-Eckardt）則支持家庭工作權，但只有在政府還保證所有人都能使用高速互聯網的情況下，這項工作才能奏效，而在家辦公或移動辦公必須始終是自願的，並且需要有約束力的規則。她也說，「沒有人應該被迫這樣做，居家辦公也不應導致工作變得無限。」