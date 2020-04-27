法議員將在國會提案　籲訴諸國際法庭審理中國、釐清WHO謊言

▲世界衛生組織面臨輿論。（圖／路透社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電

中國與世界衛生組織被質疑聯手隱匿疫情，咎責聲浪全球延燒。法國共和黨副主席帕爾帖昨日在專訪中表示，週一將在國民議會提案，希望法國訴諸國際法庭，以釐清兩者的謊言。

法國保守派「共和黨」（Les Republicains）副主席帕爾帖（Guillaume Peltier）議員昨日在接受「巴黎人日報」（Le Parisien）專訪時表示，週一將於國民議會提案，希望透過國際法庭，追究中國與世界衛生組織（WHO）在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中的責任。

帕爾帖表示，人民有權知道為何中國和世衛要撒謊。他說：「擁有7000名員工、60億美元預算的世界衛生組織，就像鸚鵡一樣復述中國的論調。我想了解這個國家以及這個國際組織所犯下的過失與錯誤。」 帕爾帖向記者表達他的質疑。首先，為何中國疫情的死亡數字會如此低？為何中國政府壓下當初的警示， 並淡化病毒的危險性？為何很可能在去年秋天就獲知中國染疫首例的世界衛生組織卻從未把資訊傳給其他國家？為何世衛沒有在獲報的第一時間敲響警鐘？

對此，帕爾帖指出，「有很多問題，都與國際官僚體系脫離不了關係。因此向國際法庭提告是必不可少的 。」 帕爾帖強調責任政治的角色不僅是在治理危機，同時也要了解並解決事發原因，好讓事件不再發生。至於法國政府對於議案的回應，帕爾帖表示，他希望法國政府能憑藉聯合國安理會常任理事國的角色，說服其他夥伴。「是時候該檢閱並審查世界衛生組織，這個我們資助的官僚體系了」。

除了帕爾帖議員週一將於國民議會上提案，法國多位律師日前也向中國採取法律途徑咎責。根據法國快訊週刊（L’Express）報導，其中包括常為小股東控告法國歐創科技（Altran）、媒體集團威望迪（Vivendi） 、歐洲航太防衛公司（EADS，空中巴士前身）與興業銀行（Societe Generale）等集團大老闆的知名律師卡諾伊（Frédérik Canoy）。

▲世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



卡諾伊批評中國及領導人習近平明知大流行警示，卻刻意隱匿未採取措施。因此，卡諾伊寫了一份長達16 頁訴狀，並於4月14日掛號寄給海牙國際刑事法庭的檢 察官辦公室。

據快訊週刊調閱的訴狀內容原先指控北京「自願放棄採取措施對抗災難」、「危及他人性命」與「傳播假消息」，但目前已改為「發展被禁止生化武器」的「危害人類罪」。 然而，面對排山倒海的指控與法律行動，中國駐法大使盧沙野不顧日前法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）召見表達不滿，今日又在官網上張貼題為「為什麼新冠肺炎疫情大流行會變得如此政治化？」的文章。

文章內容控訴西方國家對中國的「污衊抹黑」，指 責西方國家疫情失控，全是因為忙於卸責給中國，且不 願追隨「中國特色社會主義制度彰顯出集中力量辦大事 的優勢」的緣故。（編輯：王永志）