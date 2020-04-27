高階脫北者：金正恩疑視察試射意外重傷！　北韓罕見「射彈沒附圖」

▲ 金正恩此前視察新型火箭試射，開心露出笑容。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩神隱半月，一度被指心血管手術後病危，官媒至今未正面闢謠。曾任「勞動黨39號室」高層幹部的脫北者李正浩（리정호，音譯）則表示，金正恩可能是在14日試射短程巡弋飛彈時受傷。

北韓39號室直屬於最高領導人，負責在海外偽造貨幣、出口軍火等地下經濟活動，規避經濟制裁，以獲取發展核武的資金。目前流亡美國的李正浩曾隸屬39號室，25日向《東亞日報》透露，試射短程地對艦巡弋飛彈是無法在沒有最高司令官金正恩的命令下進行的射擊訓練，因此判斷他直到當天上午7時發射時還正常活動。

李正浩提到，北韓官媒未報導金正恩到場視察，也未如往常公開發射的畫面，「嚴重懷疑是因火花和碎屑發生意外事故。」若無最高領導人允許，《勞動新聞》或《朝鮮中央TV》皆無法刊登發射畫面，因此推論金正恩可能在試射後發生意外，陷入危急狀態。

針對部分稱金正恩術後陷入腦死狀態的輿論，李正浩指責，「準確度和可性度都很低。」此前有說法指出，金正恩在妙香山的香山診療所動手術，一度召集其他醫院的菁英「1號醫師」。李正浩對此表示，「專門為金正恩治療的主治醫師只有平壤的奉化診療所才有，其他醫院根本沒有『1號醫師』的編制。」

►金正恩驚傳「抱胸倒下」！ 美資深議員：可能已死或喪失行為能力

►南韓堅稱：金正恩健康待在元山 北韓官媒今曝「最新動向」間接證實！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。