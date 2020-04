女護士愛車遭鄰居咳嗽吐口水　抗疫反被罵傳播病毒：害怕又傷心

▲女護士拍到,鄰居惡意朝她愛車吐口水。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎全球持續擴散,英國一名女護士每天在第一線努力抗疫,近來卻遭到鄰居惡意刁難,對方不但刻意對她的車咳嗽、吐口水,還被汙名會傳播病毒,讓她覺得憤怒又害怕,心情也因此大大受到影響。

40歲女子希曼(Sofia Shearman)是2名孩子的母親,也是一名在醫療前線努力抗疫的英勇護士,近來她卻隔著窗戶拍到,49歲男鄰居諾阿克斯(Trevor Noakes)刻意對著她的車咳嗽、吐口水,還對著街坊鄰居大聲喝斥,她最好快滾回會傳播病毒的狗窩,「你什麼都不是,只是一個小丑,你管好自己的事就好了」。

原來事情起因於15日時,希曼發現諾阿克斯違反禁足令,邀來2名朋友在家中開烤肉派對,她將照片拍下後並分享至網路而引來對方不滿,她表示,「我上傳照片時有打馬賽克,盡量不要讓大家能辨識出照片中人身分,只是想警告人們疫情期間違反規定的嚴重性,因為我每天親眼目睹這種病毒如何殺死人」。

希曼坦言,諾阿克斯的惡行讓她感覺恐懼又傷心,尤其是家中還有2名年幼的孩子,「因為我是護士就被指稱會播毒,令我感覺非常難過,家裡只有我和2名男孩,其中1人還有殘疾,所以這更讓我擔心安危,嚇得不斷發抖」。不過諾阿克斯則反駁,自己只是氣憤親友的照片被人惡意po在網路上,因犯下刑事損害和違反公共秩序等罪,已被法院判處10週監禁、緩刑12個月,以及支付英鎊300元賠償金(約台幣1萬多元)。

