最愛信用卡！口罩2.0交易數量達450萬筆　信用卡付款佔比46%

▲ 口罩實名制2.0可在線上預購、超商取貨。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

口罩實名制3.0正式上路，民眾可用超商完成預購、繳費。而實施口罩實名制2.0時，民眾則是使用網頁或App進行線上預購，央行指出，口罩預購交易共計達450萬筆，其中信用卡付款方式高達200萬筆、佔46%。

央行表示，口罩實名制2.0推出時，網購口罩的金流機制是由財金公司規劃，民眾可以透過實體ATM轉帳、網路轉帳（含行動銀行）及信用卡等簡便的方式付款，且不需負擔手續費。

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根據統計，自3月19日至4月13日止，財金公司已協同金融機構處理的網購口罩金流交易，共計約450萬筆，其中以信用卡付款方式最多，約200萬筆，占比達46%；網路轉帳及實體ATM轉帳的占比則分別為39%及15%。

口罩實名制2.0第一波預購時，App只能ATM轉帳，還不能使用信用卡，無法多人一次性繳費，也沒立即顯示「已繳費」的功能；到了第二輪預購時，則新增可以直接信用卡繳費，而且可以增加多人的身份證字號一起付費，付費後馬上去查，也可以馬上顯示已繳費。

另一方面，口罩實名制3.0已經推出，新增了超商預購管道，且預購完可以立即在超商繳費。