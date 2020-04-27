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1萬1千人申請到公家打工！符合條件近6成　勞動部再放寬資格

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（27）日指出「安心即時上工計畫」自即日起放寬適用對象，凡過去1年內有勞工保險或就業保險投保紀錄者，即符合資格，可透過公部門計時工作機會來增加收入，每月最高領取12,640元，民眾可向居住附近的公立就業服務機構申請登記。

勞動部勞動力發展署表示，該項計畫上路以來，民眾申請踴躍，鑑於外界反映資格門檻限制高，經統計不符資格案件，多為未達投保年資或投保薪資超過2萬3,800元，因此放寬資格條件；只要申請登記日前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄者都可適用，而針對離島及原住民地區，則不限資格，以充分照顧受疫情影響的勞工朋友。

請繼續往下閱讀...

勞動力發展署官員解釋，截至上週五為止共有1萬1千多人申請，而其中符合條件的占近6成，再加上多數民眾反映門檻太難達成，因此才會特別放寬。

勞動部進一步表示，放寬適用對象後，各政府機關應優先安排部分工時勞工及尚未領取政府其他補助與津貼之民眾面試上工，歡迎有打工需求的民眾到公部門工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2,640元，每人最長以補助6個月為限。

勞動部說，該計畫的工作機會公告在「台灣就業通」網站，每日進行更新，如果民眾想快速瞭解計畫參與資格、補助內容、全臺工作機會及各地受理申請單位電話地址等，可即刻至「台灣就業通」網站查詢相關細節，如仍有進一步疑義可另外再撥打24小時免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或電洽勞動力發展署所屬分署，瞭解更多申請資訊。

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