她和阿姐愛慕同個男人　酒醉把對方「分裝進塑膠袋丟棄」遭野狗拖出手臂啃食

▲2女因為忌妒心釀成分屍慘案，其中一人的手臂被狗叼到路上。（圖／翻攝自Ласточка下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯梁贊州的斯科平 (Скопин)一名女子因忌妒較為年長的女性朋友跟另一名男性友人過從甚密，醋勁大發竟在酒後將年長的女性友人肢解，並將屍塊分裝在多個塑膠袋中，丟棄在叢林，直到案發幾日後有野狗叼出人的手臂，全案才曝光。

綜合俄媒報導，一位住在斯科平的居民25日上午外出散步，發現一隻狗叼著一個疑似人的手臂，上前一看發現情況不對趕緊報警。警方循線找到一處叢林，發現有多個塑膠袋裡面竟然是人體殘骸，經過身分檢驗後確定為58歲的女子。

警方調查，在案發當晚，35歲的女嫌犯與死者相約在公寓內喝酒，疑似因為有感情糾紛，女嫌犯不滿死者男友與死者相戀，兩個女子口角之下，女嫌竟拿出刀往對方身上猛刺，直到斷氣。

▲女子手臂掉在叢林內。

嫌犯查覺到58歲女子斷氣後，也未馬上報警，反將死者的屍體切成多塊，甚至為了掩蓋自己的罪刑，將屍塊分裝成多袋並且沿街丟棄，並將一部分丟在河岸邊的叢林。嫌犯棄屍完後，回到住處冷靜的將凶器與地板清洗乾淨，接著第二天報警表示，「我的朋友失蹤了」。

警方逮捕35歲的女嫌時，她仍矢口否認犯案，但法醫卻在其住處發現血跡反應，目前已經收押並等待進一步調查細節之後，再來依序起訴罪名，此外也不排除可能有共犯參與。