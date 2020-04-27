移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

▲沒有足夠的地方容納成千上萬的移工，實施隔離是不可能的。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

新加坡外籍移工的宿舍被稱作為「定時炸彈」，約140萬人的宿舍成為最大的防疫破口，狹隘的空間難以進行隔離，非營利組織「客工亦重」（Transient Workers Count Too，TWC2）表示，「當政府在發布安全疏散建議時，似乎忽略了外籍移工的風險，這些人被安置在一個房間裡，沒有辦法分開，政府只在新加坡人的社區進行防疫，遺漏外籍移工社區，使我們現在處於非常糟糕的情況。」

在疫情爆發前的3個月，新加坡曾因反應快速，備受外界的肯定，但一時之間確診者數量激增至一萬多例，原因就是病毒從新加坡當地居民，轉移到外來移工身上。

對此，TWC2副總裁亞歷克斯‧歐（Alex Au）指出，早在3月就向政府發出警告，給予移工宿舍多一些的關注，因為可能成為爆發群聚感染的地點。

為了控制疫情的蔓延，新加坡政府隔離移工的宿舍，大規模的對外來移進行檢測，並將疑似患者移送檢疫設施，但一時之間，沒有足夠的地方容納成千上萬的移工，使實施隔離是不可能的。

新加坡律師、前外交官湯米·科姆（Tommy Koh）曾表示，「外籍移工宿舍就像一顆定時炸彈，新加坡人對待外籍移工的方式不是第一世界，而是第三世界。政府允許雇主用沒有座位的平板卡車載送他們，讓他們待在擁擠的宿舍，像沙丁魚一樣，將12個人裝進一個房間。」

依照法規，每間45至90平方公尺的房舍，可容納10至20個人，房間內有雙層床、共用衛生間、晾衣繩、儲藏空間，根本無法有效地隔離、避免緊密接觸，成為群聚感染的集中地。

▲每間45至90平方公尺的房，可容納10至20個人。（圖／路透）

甚至在防疫期間，一些雇主也不提供醫療服務或帶薪病假，還勸阻看病，然而外籍移工無法抗拒這些指令，因為雇主有權隨時終止勞工的工作證，所以移工都不敢反抗，使政府難以掌握疫情的動向。

新加坡的人口少，外籍移工就佔大多數，主要都是來自南亞與東南亞國家，擔任管家、看護、建築工人等一些體力勞動的工作，維持社會運作雖是至關重要，但也是收入最低、最弱勢的一群人。這次的危機使人道主義者呼籲對外籍移工的生活及工作條件進行改革，根據TWC2的數據，外籍移工的平均月薪約為400至465美元；而新加坡人的平均月薪則是3,077美元，在沒有最低工資的標準下，他們的收入只佔白領員工的一小部分。

由於新冠病毒的爆發，讓政府官員意識到，對於移工的權利及生活水平方面還需進行很大的改善。新加坡人力資源部部長楊莉明認為，應該提高移工法人宿舍的標準，「我希望透過這次的疫情，向雇主和廣大公眾表明，提高移工宿舍的標準，不僅是正確的事，而且還是對我們有利益的事。」

對此，新加坡總理李顯龍表示，感謝這些移工對國家的貢獻以及配合防疫，「對我們而言，移工就像新加坡人一樣，我們都關心，我們會照顧您的健康、福利及生計，並且未來也會與雇主合作，確保您的報酬可以順利寄回家，也是對您與您家人負責。」