金融業快看！國泰營區底價61億元　6月29日開標

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（27）日公告15宗精華區國有土地招標設定地上權標的，其中包含重新招標、外界所矚目，位在台北市松山區、大面積的國泰營區，權利金底價為61億1606萬元、地租為3.5%，其中1%隨地價調整年息率、2.5%為固定，外界預期將再引起壽險業、金融業關注。

國產署表示，這次招標的15宗設定地上權案中，有9宗為首次公告，區位及基地條件俱佳，整體的權利金底價共計89億3990萬元，預計109年6月29日開標。

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國產署表示，本次招標土地位於台北市3宗、高雄市4宗、台中市3宗，新竹縣、雲林縣、台南市、嘉義市、澎湖縣各1宗，面積5.94公頃，權利金底價89億3,990萬元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署表示，國泰營區基地(台北市松山區土地)有二大特色，除土地使用分區由民生社區特定專用區（住宅用地）變更為特定專用區（三）（比照第三種商業區），容積率亦由200％提高至400％，該案鄰近松山機場，附近金融、辦公大樓林立，屬台北市精華區少見大面積且街廓方整土地，其權利金底價則是61億1606萬元。

台中市東區土地，位於干城重劃區內，鄰近百貨商場、台中公園、台中糖廠湖濱生態園區，配合台中大車站計畫發展，未來發展前景看好。

在高雄市4宗土地中，有3宗皆鄰近夢時代購物中心，基地方整，利於規劃開發，包括前鎮區獅甲段土地，位於亞洲新灣區，面臨澄觀路（60公尺寬）且近輕軌經貿園區站；鳳山區土地，鄰近五甲公園、福誠高中，距捷運前鎮高中站僅450公尺；前鎮區興南段土地，鄰近捷運凱旋站，皆屬公共設施完善、生活機能佳，具開發潛力標的。