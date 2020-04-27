　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金融業快看！國泰營區底價61億元　6月29日開標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今（27）日公告15宗精華區國有土地招標設定地上權標的，其中包含重新招標、外界所矚目，位在台北市松山區、大面積的國泰營區，權利金底價為61億1606萬元、地租為3.5%，其中1%隨地價調整年息率、2.5%為固定，外界預期將再引起壽險業、金融業關注。

國產署表示，這次招標的15宗設定地上權案中，有9宗為首次公告，區位及基地條件俱佳，整體的權利金底價共計89億3990萬元，預計109年6月29日開標。

請繼續往下閱讀...

國產署表示，本次招標土地位於台北市3宗、高雄市4宗、台中市3宗，新竹縣、雲林縣、台南市、嘉義市、澎湖縣各1宗，面積5.94公頃，權利金底價89億3,990萬元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署表示，國泰營區基地(台北市松山區土地)有二大特色，除土地使用分區由民生社區特定專用區（住宅用地）變更為特定專用區（三）（比照第三種商業區），容積率亦由200％提高至400％，該案鄰近松山機場，附近金融、辦公大樓林立，屬台北市精華區少見大面積且街廓方整土地，其權利金底價則是61億1606萬元。

台中市東區土地，位於干城重劃區內，鄰近百貨商場、台中公園、台中糖廠湖濱生態園區，配合台中大車站計畫發展，未來發展前景看好。

在高雄市4宗土地中，有3宗皆鄰近夢時代購物中心，基地方整，利於規劃開發，包括前鎮區獅甲段土地，位於亞洲新灣區，面臨澄觀路（60公尺寬）且近輕軌經貿園區站；鳳山區土地，鄰近五甲公園、福誠高中，距捷運前鎮高中站僅450公尺；前鎮區興南段土地，鄰近捷運凱旋站，皆屬公共設施完善、生活機能佳，具開發潛力標的。

ET快訊
連續14天本土零確診　陳時中鬆口：研議放寬相關作為
LIVE／錢櫃惡火5死1命危　柯文哲出面最新說明
19歲左投飆164KM火球「竄出捕手手套」　網嚇呆：沒死真萬
一聞怪怪的！新秘還原「錢櫃7樓驚恐逃生」搭電梯衝行天宮收驚：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金融業快看！國泰營區底價61億元　6月29日開標

酷碰券本周難上路　經長沈榮津：要考慮誘發消費、振興經濟面向

台股禁空令提前退場？　顧立雄：疫情尚未受到控制

火災奪命「會負起責任」　錢櫃、好樂迪今日開盤股價下挫

新台幣開盤貶值2分　以30.1元兌1美元開出

美股道瓊漲260點　台指期開盤上揚105點

台股早盤強彈120點！台積電、大立光漲逾1%　指數站回10400點

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

大火奪命！錢櫃：第一要務救治傷者、負起應負責任

法人預期聯準會利率維持0.00%-0.25%　並採取必要行動支撐經濟

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

金融業快看！國泰營區底價61億元　6月29日開標

酷碰券本周難上路　經長沈榮津：要考慮誘發消費、振興經濟面向

台股禁空令提前退場？　顧立雄：疫情尚未受到控制

火災奪命「會負起責任」　錢櫃、好樂迪今日開盤股價下挫

新台幣開盤貶值2分　以30.1元兌1美元開出

美股道瓊漲260點　台指期開盤上揚105點

台股早盤強彈120點！台積電、大立光漲逾1%　指數站回10400點

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

大火奪命！錢櫃：第一要務救治傷者、負起應負責任

法人預期聯準會利率維持0.00%-0.25%　並採取必要行動支撐經濟

揭羅志祥獨寵內幕！　小S神預言：當女友在管…愷樂「只是兄妹」N年後被打臉

錢櫃火警釀5死　柯文哲下令錢櫃所有分店全面清查

肉塊軟嫩超夠味！台中銷魂蒜肉飯　還有鮮甜海鮮粥每口都料

旅遊遇到壞天氣美照全泡湯！3款修圖App拯救你　灰濛濛也能陽光乍現

挑戰原唱！走音天后關關獻唱科學麵神曲　馬念先崩潰：請聽我的版本

外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

保母拒托育理由曝！台中海線護理師抱兒哭　夫：小孩、妻有什麼錯？

食藥署出手調控藥品供應　社區健保藥局陸續有藥可以調劑處方箋

4/28起「經深圳入境」需集中隔離14天　廣東一日新增1例境外輸入

錢櫃大火釀5死是否考慮關閉KTV？　陳時中回應了

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

財經熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

勞工過世可由遺屬請領勞退金　 勞保局：留意截止申請期限

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

健保卡報稅　3招搞定報稅煩惱

富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

火災奪命「會負起責任」　錢櫃、好樂迪今日開盤股價下挫

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

理財心法大公開！財經主播葉芷娟股市慘賠40%　考取證券分析師證照逆轉勝

加油再等等！下周油價再降0.9元「九五汽油創20年新低」

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

大火奪命！錢櫃：第一要務救治傷者、負起應負責任

練台生有線電視買辦20年變大亨

存股族報稅　菜籃、小資族合併計稅較有利

美股道瓊漲260點　台指期開盤上揚105點

更多熱門

相關新聞

報稅季要來了！「7項稅制變更」內容曝光

報稅季要來了！「7項稅制變更」內容曝光

報稅季即將到來，由於稅制有些更動，宏泰人壽提醒民眾，今年5月所得稅申報共有7項重點不同，包括申報時間延長1個月、受疫情影響者可延1年或分期3年繳稅、新增長期照顧特別扣除額、基本生活費提高至17.5萬元、新增薪資核實減除費用、政治捐贈1%以上可列舉扣除，以及同婚伴侶可合併申報等。

不畏IMF預測！財長蘇建榮：政府致力紓困擴大內需　補足外銷不足

不畏IMF預測！財長蘇建榮：政府致力紓困擴大內需　補足外銷不足

政府紓困補助免繳稅　財政部：民眾不必擔心被查稅

政府紓困補助免繳稅　財政部：民眾不必擔心被查稅

財部保證　稅務紓困不會變成查稅

財部保證　稅務紓困不會變成查稅

國安基金進場已賺近5千萬元！動用7.56億元　護盤報酬率約6%

國安基金進場已賺近5千萬元！動用7.56億元　護盤報酬率約6%

關鍵字：

財政部國有地地上權招標

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

要送轎車當禮物！錢櫃歡唱生日成忌日　他認屍跪地哭喊

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

羅志祥遭控劈腿！陸網紅：沒結婚不存在出軌

金正恩若過世　李雪主「淒涼下場」曝

錢櫃男瀕死求救　醫曝火警死亡元凶

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面