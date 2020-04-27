酷碰券本周難上路　經長沈榮津：要考慮誘發消費、振興經濟面向

▲經濟部長沈榮津表示目的在於振興經濟的酷碰券，還在收集意見作整體考量。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部長沈榮津今（27）日於立法院受訪時表示，由於新冠肺炎疫情延燒，目前仍屬紓困階段，至於何時來到振興經濟階段，仍要尊重指揮中心的專業判斷及決定，酷碰券確定不會在四月底上路。

立法院經濟委員會今日審查經濟部109年度預算解凍案，邀請經濟部長沈榮津列席報告並備詢，在國內已多日未有本土確診病例後，經濟部規劃的碰酷券何時上路，也成為朝野立委質詢焦點。

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▲國民黨團日前召開「公布經濟紓困民調、商圈代 表提出紓困需求」記者會，文傳會主委王育敏公佈一份民調，強調多數民眾並不支持現有的酷碰券。（圖／記者湯興漢攝）

沈榮津表示，經濟部現階段以紓困為重，利用員工薪資補貼、營運費用補貼、水電費減免來力挺企業，也透過低利貸款來給予資金協助，而碰酷券屬振興經濟階段，經濟部透過立法院、網路、媒體收集相關意見，作為制定折扣、誘發消費的政策參考。

沈榮津回應表示，現階段仍以紓困為重心，目前各界對於抵用券與酷碰券實體、電子支付並行的方式，在偏鄉、熟齡族群會否有數位落差的使用限制，仍有不同聲音，經濟部也感受到了，強調持續收集傾聽各界意見作為參考，會作整體考量。