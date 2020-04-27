她慘遭變態囚禁23天　「天天火燒恥毛逼吞屎」臉皮剝落…照鏡子就崩潰！

▲女子遭到無人性對待，甚至連走路都要重新學習。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲布里斯本2017年傳出一起令人毛骨悚然的囚禁案。一名女子遭到男子囚禁23天，這不到一個月的時間裡，卻已經被折磨的不成人形。醫護人員到場救援時，原以為女子已經死亡，但送醫急救後女子恢復微弱的生命跡象，男子接受調查時，坦承天天凌虐女子、火燒恥毛、逼吃糞尿，手段相當狠毒。

根據英國《鏡報》報導，34歲的克里立（Nicholas John Crilley）日前被指控囚禁一名女子長達23天，過程中變態的要求女方吃掉自己的排泄物、性侵，已經用火燒下體毛，或用滾燙的熱水澆淋下體，這些恐怖的酷刑，讓受害女子幾乎以為自己無法活著出去。

直到警方接獲報案破門，看到遭到囚禁的女子，以為她已經沒有生命跡象，但送醫之後發現，女子仍有一口氣於是進行急救。警方調查，克里立變態的要求女子吃掉排泄物時，還狂妄地說「這是讓妳選擇死亡的方法」。受害女子身上有多處骨折、臉部皮膚剝落，身體有46％燒傷。

檢察官庫皮納（Sandra Cupina）在法庭上表示，女子臉上有一部分甚至被蟲啃食、感染，如果沒有被送醫很可能就會死在屋內，連續23天的殘酷對待讓女子傷勢嚴重，但被告卻沒有心軟的情況。訊後克里立被以54項罪名起訴，將被判無期徒刑。

受害女子聽訊後，表示自己在事情過後「不得不重新學習走路」，更提到自己受到的傷害是非常可怕的，而且將會永遠影響到生活，「我的臉將不會再跟以前一樣，每當我照鏡子，將提醒著我根本不值得跟人互動」。