金正恩曾吐心聲：不願孩子終身背負核武　「2兒1女」名字生日全是謎

▲ 金正恩去年6月視察少年宮。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩「病危說」瘋傳全球，儘管消息未獲證實，平壤政權接班人選仍掀起討論。金正恩的子女、二哥、妹妹、姑姑等金氏家族成員和親信都被指可能接手，其中最為神秘的莫過於他和李雪主生下的2男1女，引發外界好奇。

金正恩與李雪主於2009年結婚，至今育有3名子女，長子於隔年出生。由於李雪主2012年及2016年鮮少公開露面，外界普遍推測，他們的第二胎是女兒，在2013年出生，第三胎則生於2017年2月。根據南韓情報當局，第三胎是兒子。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前表示，金正恩在2018年6月舉辦新加坡川金會時曾告訴他，不希望自己的孩子「一輩子將核武揹在背上」。除此之外，金正恩一直避免在公共場合談及子女。

金正恩好友、前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）向《衛報》表示，曾在2013年到訪北韓時抱過金正恩的女兒，稱她為「金朱愛」（Kim Ju Ae）。但平壤當局從未公開他們的名字。

《路透社》此前分析，金正恩的3名子女中，不論是誰接任第四代世襲領導人，勢必需要親戚或政界人士輔佐。南韓峨山政策研究院研究員高明勳指出，親妹金與正不太可能接掌政權，但在金正恩的子女長大以前，可能會協助建立政權，二哥金正哲也可能回國幫忙一段時間。

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